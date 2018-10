Gobierno solicita a Sanidad medidas urgentes para paliar déficit de profesionales médicos de diferentes especialidades

Publicado 25/10/2018 18:21:13 CET

LOGROÑO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, María Martín, ha mantenido esta mañana un encuentro de trabajo con la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, para trasladarle algunas cuestiones "que debemos afrontar conjuntamente y que deben ser incorporadas a la agenda del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud".

En este sentido, Martín ha solicitado la puesta en marcha de medidas urgentes para paliar el déficit de profesionales médicos de diferentes especialidades entre los que destacan Médicos de Familia, Pediatras, Anestesistas o Radiólogos. La titular de Salud ha insistido en que "la falta de profesionales médicos es una realidad en toda España y, La Rioja no es ajena a ello. Esto está provocando situaciones complicadas, sobre todo en las zonas rurales, a las que hacemos frente con todos los medios que tenemos a nuestro alcance. Es necesario abrir un debate nacional porque si el problema es global, la solución debe ser global, conjunta".

Asimismo, la consejera de Salud ha puesto sobre la mesa la necesidad de convocar un Pleno del Consejo Interterritorial "que aborde las necesidades de financiación de la sanidad, y cuyas conclusiones se puedan integrar en el modelo de financiación autonómica, donde la sanidad es un elemento fundamental. Se debe garantizar la sostenibilidad de la sanidad pública para poder seguir avanzando en retos como la innovación, la cronicidad, el envejecimiento del población, o la incorporación nuevos medicamentos, entre otros".

Además, en lo que se refiere también relacionado con Financiación, Martín ha pedido a la Ministra incluir en el orden del día del próximo pleno del Consejo Interterritorial, cómo se tiene previsto financiar el Real Decreto Ley sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. De cualquier forma, la consejera ha subrayado que "en La Rioja ha atendido siempre a todo aquel que lo ha necesitado, así ha sido y así va a seguir siendo", eso sí, "es fundamental unificar el procedimiento empleado en la prestación de esa atención en todo el territorio español y tener claro cómo se va a financiar".

Otros de los temas abordados por Martín han sido el Plan de Desarrollo, Impulso y Fortalecimiento de la Atención Primaria; la necesidad de avanzar en el registro de profesionales; apostar por los resultados en salud con la puesta en marcha de una batería de indicadores unificados en todas las comunidades autónomas; reforzar la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud con medidas que involucren a toda la sociedad en el cuidado de la salud; y trabajar en la revisión de la cartera básica común para garantizar la equidad en todo el sistema sanitario.

En definitiva, la consejera de Salud ha trasladado a la ministra la necesidad de contar con una mayor cohesión entre las comunidades autónomas, "hay que apostar por un sistema nacional cohesionado en el que Ministerio y las comunidades autónomas actúen de forma coordinada, garantizando, de esta manera, que todos los españoles reciban una atención sanitaria de calidad con independencia del lugar donde se encuentren". En este punto, Martín ha subrayado que las nuevas tecnologías son "un elemento esencial para lograr este objetivo".

Por último, Martín ha insistido en que "es la hora de hacer política sanitaria, y no política a costa de la sanidad, donde no se piense en votos, si no en ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos".