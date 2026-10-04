La Gota de Leche propone en octubre talleres, café filosófico, 'Encuentros ilustrados', teatro, danza, música o cine

Archivo - Fachada de La Gota de Leche de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La programación de este mes de octubre en La Gota de Leche incluye talleres de diversa temática, café filosófico, 'Encuentros ilustrados', teatro, danza, música, cine y exposiciones. Además, el centro ofrece a los jóvenes de entre 16 y 35 años asesorías y servicios estables de préstamos y cesiones de espacios. En el área de talleres y cursos, se ha programado un curso de doblaje del 13 al 15 de octubre. Cuenta con ocho plazas y una cuota de 6 euros.

También se ha organizado el curso 'Crea tu propio podcast' los días 19 y 20 de octubre, con ocho plazas y una cuota de 4 euros. Del 26 al 28 de octubre se celebrará un curso sobre sonido y acústica, con ocho plazas y una cuota de 6 euros. Y el 27 y 28 de octubre tendrá lugar un taller para aprender a editar con Photoshop, con ocho plazas y 4 euros de cuota. Las inscripciones para estos cursos pueden realizarse a través de la web lagota.es

En este mes de octubre también se ha organizado, el 20 de octubre, la actividad formativa ''Conociendo Europa a través de sus cocinas'. Organizada por la Red Eurodesk e impartida por Aarón Langarica, acercará la gastronomía de Italia, Portugal, Francia y Bélgica, además de dar a conocer los principales programas europeos dirigidos a jóvenes. Las inscripciones a esta actividad gratuita pueden realizarse en lojoven.es

El 21 de octubre tendrá lugar el webinar 'Prepárate para explorar el mundo con Eurodesk', dirigido a jóvenes que están pensando descubrir el mundo con apoyo financiero de la Unión Europea. La actividad está enmarcada en el programa Time to Move 2026 y las inscripciones pueden realizarse en la web lojoven.es Y el 31 de octubre, a partir de las 18:15 horas, habrá un taller gratuito de juegos de mesa modernos 'Especial Halloween'. La edad mínima para participar es de 8 años y los menores deberán estar acompañados por una persona adulta. Las inscripciones están abiertas en lojoven.es

Otra de las actividades que vuelven a La Gota de Leche este mes de octubre es el Café Filosófico, coordinado por Marina Rodríguez. Será el sábado 24 de octubre, de 12,00 a 13,30 horas y las inscripciones pueden realizarse en lojoven.es Y una de las propuestas principales para este mes en este espacio joven municipal son los 'Encuentros Ilustrados'.

Dirigidos a jóvenes ilustradores de la ciudad con el fin de aprender, intercambiar experiencias o crear sinergias para proyectos, se celebrarán el 16 y 30 de octubre. La inscripción se realiza a través del siguiente formulario: https://forms.gle/SucHZUXe2HHx3RJd7

TEATRO, DANZA, CINE Y MÚSICA

La programación de octubre de La Gota de Leche incluye actividades relacionadas con diversas disciplinas artísticas. Así, el grupo de teatro 'La Gota de Leche', coordinado por Ditirambo Teatro, se reúne los sábados, de 12,00 a 14,00 horas. Se trabajan cuestiones como la creatividad, la expresión corporal y vocal, el trabajo en equipo, la confianza, comunicación y autoestima, la creación colectiva y la educación en valores. Se realizan ensayos, dinámicas, juegos de interpretación, etc. Las inscripciones pueden realizarse a través del siguiente formulario: https://forms.gle/gxN2WLWQcPFueEdn7

En lo que respecta a la danza, el 30 de octubre a las 20,00 horas en el patio (entrada libre hasta completar aforo), se podrá disfrutar de 'Cariñada', de Andrea Méndez y Zaira Gutiérrez, un proyecto escénico de danza y visuales generativos en tiempo real, en el que una bailarina interactúa con una tela semitransparente sobre la que se proyectan los visuales. En el ámbito musical, el 23 de octubre, a las 20,00 horas en el patio (entrada libre hasta completar aforo), se entregarán los premios de la vigésima edición del concurso Gota Music y se ofrecerán los conciertos de Dork y Alberto Ollero.

El 16 de octubre, a las 19,30 horas en el patio (entrada libre hasta completar aforo), tendrá lugar un encuentro con Jorge Garrido en torno a la zanfona y la percusión. Organiza esta actividad Rioja Filarmonía, y el músico, docente y multiinstrumentista compartirá reflexiones con el musicólogo Eduardo Chávarri.

Y el 31 de octubre, a las 10,00 horas en el patio, habrá un encuentro con el quinteto de cámara Soinuaren Bidaia, instrumentistas de cuerda frotada y viento metal. Se requiere inscripción a través de riojafilarmonia@gmail.com

Finalmente, el cine tendrá presencia en la programación de octubre con la tercera edición de 'Ecos de la Tierra', organizado por Amigos de la Tierra. Incluye documentales, debates y un concurso de cortometrajes para acercarnos a los desafíos sociales y ambientales de nuestro tiempo. Así, el 27 de octubre a las 19,00 horas se proyectará 'Una canción para mi tierra', de Mauricio Albornoz. El 28 de octubre, a las 19,00 horas, será el turno de 'Oscurana', de Violeta Mora. A continuación se proyectará una selección de cortometrajes. Y el 29 de octubre, también a las 19,00 horas, llegará 'Tiempo entre olivos', de Fany de la Chica.

EXPOSICIONES

Finalmente, la programación de octubre en La Gota de Leche incluye diversas exposiciones que ya pueden visitarse en sus distintos espacios. Hasta el 31 de octubre, en el patio, estará disponible la muestra 'Desconocidos en el no-lugar', de Andrea Méndez. Se trata de un fotolibro y proyecto expositivo que explora la presencia anónima de las personas en los no-lugares.

A través de fotogrametrías y conversaciones transcritas, recopiladas entre 2022 y 2026 en distintas ciudades españolas, el proyecto observa cómo habitamos espacios de paso como metros, autobuses y trenes. El 17 de octubre, a las 11,30 horas, habrá una visita guiada con la autora y workshop posterior, con entrada libre hasta completar aforo.

En el pasillo de la primera planta, hasta el 29 de octubre, se expondrá 'Artismo', de ARPA Autismo Rioja. Un espacio para descubrir talento, imaginación y emoción, demostrando que cuando se dan oportunidades, aparecen obras capaces de sorprender, emocionar y romper prejuicios. Y en el pasillo de la planta baja, hasta el 29 de octubre, se podrá visitar 'Rumbo a Europa. Descubre, vive, captura'. Es una exposición de las fotografías de jóvenes que han participado en el concurso fotográfico hecho en redes sociales durante los meses de verano. Los autores son jóvenes riojanos o residentes en la comunidad autónoma de La Rioja, de edades entre 16 y 35 años.