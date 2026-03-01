Los Goya celebran con Rioja su 40 aniversario - DOCA RIOJA

LOGROÑO 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Esta pasada noche se ha vivido una de las galas más especiales de entrega de los Premios Goya, al coincidir con la celebración de su 40 Aniversario. Para esta gran ocasión, la Academia del Cine español (AACCE) ha vuelto a contar con la Denominación de Origen Calificada Rioja como patrocinador principal y vino exclusivo de la ceremonia.

Los invitados a la gala, que se ha celebrado en Barcelona, han podido disfrutar de una cuidada selección de vinos de la DOCa y muchas celebridades se han acercado al espacio habilitado por Rioja para poder brindar por el 40 Aniversario de esta gala: Juana Acosta, Dani Fernández, Jaydy Michel, Cayetana Guillén Cuervo, María de Medeiros, Michelle Jenner, Laura Escanes, Dulceida, Lucía Jiménez, Macarena Gómez, Aldo Comas, Ana Jara y Clara Alvarado, entre otros, han alzado sus copas de Rioja en los momentos previos a la gala para felicitar a la Academia en su noche más señalada.

Dada la celebración del 40 Aniversario de los Premios, el director general del Consejo Regulador, Pablo Franco, ha hecho entrega de una botella especial de vino de la DOCa de gran formato y con diseño especial para la ocasión al presidente de la Academia del Cine español, Fernando Méndez-Leite.

Durante la jornada, la DOCa también ha hecho entrega a Gonzalo Suárez, que ha recibido el Goya de Honor, y a Susan Sarandon, ganadora del Goya Internacional, de una botella a cada uno de las mismas características como obsequio único y personalizado con el que se reconocen su trayectoria y talento.