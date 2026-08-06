El GREIM auxilia a un ciclista de montaña accidentado en Ezcaray

Momento del auxilio al ciclista herido en Ezcaray - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil en La Rioja han auxiliado en la mañana de hoy a un ciclista de montaña de 54 años, vecino de Logroño, que resultó herido tras sufrir una caída mientras circulaba por un sendero de la zona de La Zalaya, en el término municipal de Ezcaray.

La actuación se inició sobre las 11,20 horas, después de que la Central Operativa de Servicios (COS-062) de la Guardia Civil en La Rioja recibiera una llamada de auxilio en la que se comunicaba que un ciclista había sufrido un accidente y no podía continuar la marcha por sus propios medios debido a las lesiones que presentaba.

De inmediato, una patrulla del GREIM se desplazó hasta las inmediaciones del lugar. Una vez allí, los especialistas tuvieron que dejar el vehículo todoterreno, ya que el sendero por el que se encontraba el accidentado no permitía el acceso con vehículos. A continuación iniciaron la aproximación a pie, portando una camilla de rescate y material sanitario para la inmovilización del herido.

Tras recorrer aproximadamente un kilómetro de ascenso por el sendero, localizaron al accidentado, que se encontraba acompañado por la persona que había dado el aviso. El herido manifestó haber sufrido un fuerte impacto y presentar un intenso dolor en la zona de la cadera, por lo que fue inmovilizado mediante un dispositivo Ferno KED para, posteriormente, ser acomodado con seguridad en la camilla de rescate.

Minutos después llegaron al lugar dos técnicos sanitarios, que colaboraron con los agentes del GREIM en las labores de inmovilización y preparación del herido para su evacuación.

Una vez finalizada la asistencia inicial, los especialistas realizaron el porteo del accidentado por el sendero hasta el punto al que había podido acceder una ambulancia. Allí efectuaron la transferencia al personal sanitario, que trasladó al herido, en un primer momento, al Centro de Salud de Ezcaray para su estabilización y, posteriormente, al Hospital Universitario San Pedro de Logroño, donde fue sometido a una valoración médica más exhaustiva.

Según manifestó el propio accidentado, el siniestro se produjo mientras descendía por el sendero en dirección al paraje de La Zalaya. En un momento dado, uno de los pedales de la bicicleta impactó contra el tocón de un árbol, lo que le hizo perder el control del vehículo y precipitarse al suelo.

Una vez finalizado el operativo, uno de los especialistas del GREIM trasladó la bicicleta del accidentado hasta el acuartelamiento de la Guardia Civil en Ezcaray, donde quedó depositada para su posterior recogida por su propietario.