LOGROÑO 26 May. (EUROPA PRESS) -

Grismelin Domínguez, Leo Carlotti, Abril Camacho y Andrei Cristian, ganadores del XI Concurso de Dibujo Solidario. La Fundación Banco de Alimentos de La Rioja, en colaboración con el Gobierno de La Rioja a través de su Consejería de Educación y Empleo, reunió al jurado del XI Concurso de Dibujo Solidario 'La comida no se tira. Aprovechemos los alimentos' integrado por el artista Taquio Uzqueda y José Manuel Pascual, por el Banco de Alimentos y, como secretaria Carolina Fernández Losada y Ana del Fresno Ruiz, por parte de la Consejería de Educación y Empleo.

Han participado en el concurso un total de 900 participantes de 13 centros educativos que se desglosan de la siguiente manera: Primera categoría (primer y segundo curso de Educación Primaria), 57 dibujos; Segunda categoría (tercer y cuarto curso de Educación Primaria), 48 dibujos; Tercera categoría (quinto y sexto curso de Educación Primaria), 70 dibujos y Cuarta categoría (Educación Especial), 22 dibujos.

Tras revisar los trabajos presentados, los diferentes miembros del jurado han seleccionado a 15 finalistas de cada categoría, de entre los cuales, se ha fallado a favor de 3 ganadores por categoría". Han presidido este acto de entrega de premios la Consejería de Educación y Empleo, representada por el director general de Gestión Educativa, Luis Manuel Herce Díez, junto al presidente del Banco de Alimentos de La Rioja, Juan Carlos Fernández Ferraces, que se han dirigido a los pequeños incidiendo en lo que significa el despilfarro de los alimentos.

El resultado final es que los ganadores del X Concurso de Dibujo Solidario 'La comida no se tira. Aprovechemos los alimentos', de los que se han impreso los marcapáginas, son: Grismelin Domínguez Brioso del CPEIP La Milagrosa de Calahorra en la 1o Categoría; Leo Carlotti Ubis, del CRA Moncalvillo de Nalda en la 2o Categoría; Abril Camacho López del CPS Salesianos Los Boscos de Logroño de la 3o Categoría y Andrei Cristian Dragan, del CEE Marqués de Vallejo.

Cada uno de los finalistas han recibido un diploma del Banco de Alimentos de La Rioja, una medalla donada por Deportes Ferrer y una botella de parte de la Consejería de Educación y Empleo, del Gobierno de La Rioja. Además, los tres primeros de cada categoría han recibido: regalos donados por Deportes Ferrer y por librerías Santos Ochoa. Y a todos los colegios que han participado se les ha hecho entrega de los marcapáginas de los 4 dibujos ganadores elaborados por Gráficas Ochoa.

Los cuatro dibujos ganadores en La Rioja participarán en este mismo Concurso a nivel nacional, convocado por la cátedra Banco de Alimentos (Fesbal) y la Universidad Politécnica de Madrid. En esta XI edición del Concurso de Dibujo Solidario 'La comida no se tira. Aprovechemos los alimentos' se han recibido 900 participantes de 13 centros educativos. En la X edición, se recibieron 1.245 dibujos de 22 colegios de esta Comunidad, algo inferior a los 748 dibujos de 14 colegios en la edición de 2023.

Cifras, no obstante, que nos apuntan a un concurso totalmente consolidado, permaneciendo los dibujos ganadores de cada edición, durante un año, expuestos en la sede del Banco de Alimentos. Colaboran en el concurso de Dibujo Solidario 'La comida no se tira. Aprovechemos los alimentos', desinteresadamente, Santos Ochoa y Deportes Ferrer.