Un grupo de 30 jóvenes europeos descubrirá la región del 28 de julio al 5 de agosto con Rutea La Rioja 2026

Un grupo de 30 jóvenes europeos descubrirá la región con Rutea La Rioja 2026 - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

LOGROÑO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja ha acogido el viernes 17 de julio la presentación oficial de la Microcredencial Universitaria en Desarrollo e Integración Territorial en el Ámbito Rural que se integra en la iniciativa Rutea La Rioja 2026, un proyecto Erasmus+ lanzado por la asociación juvenil Manfred on Tour por la que un grupo de 30 jóvenes expedicionarios de toda Europa recorrerán los 7 valles de La Rioja desde el 28 de julio al 5 de agosto.

En la presentación han participado Cristina Flores, vicerrectora de Formación Permanente y Extensión Universitaria de la Universidad de La Rioja; Fernando Antoñanzas, catedrático de Economía Aplicada y director académico del proyecto; Miguel Lucea, presidente de la asociación Juvenil Manfred on Tour, y Vicente Orio Ortega, jefe de la expedición Rutea La Rioja 2026.

La iniciativa Rutea La Rioja 2026 combina voluntariado, deporte, aventura, aprendizaje, cuidado de la naturaleza, camaradería, conocimiento y desarrollo rural. Su objetivo es promocionar la cultura, el desarrollo personal, el cuidado de los pueblos y el mantenimiento del paisaje y las tradiciones.

Los jóvenes participantes tienen entre 22 y 30 años y proceden de Portugal, Italia, Francia, Bélgica, Alemania, Grecia y España.

En ese marco, el programa formativo de la microcredencial contempla aprovechar la oportunidad que ofrece el entorno para ampliar conocimientos sobre él.

"Se trata de una formación innovadora, interdisciplinar y contextualizada, en la que el conocimiento se obtiene mediante la experiencia sensorial y el análisis reflexivo sobre el terreno", ha destacado la vicerrectora de Formación Permanente y Extensión Universitaria de la UR, Cristina Flores.

En la ruta itinerante se descubrirán aspectos de Botánica en el valle de Valvanera, de Microbiología en el río Iregua, de Economía y Geografía en el Camino de Santiago o de Astronomía en el Molino de Ocón.

Los organizadores de Rutea La Rioja pretenden reivindicar con este programa los valores de nuestro entorno, muchos de ellos todavía desconocidos. El proyecto se plantea como una invitación para que todo el mundo explore nuestra región con otros ojos y descubra las oportunidades que hay en él.