La Guardia Civil desmantela una red de 'narcomenudeo' que operaba en localidades de La Rioja y Navarra - GUARDIA CIVIL

LOGROÑO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil da por finalizada la denominada operación 'Esquecer', que se ha saldado con el desmantelamiento total de dos puntos de venta de cocaína al menudeo ubicados en las localidades de Calahorra (La Rioja) y Azagra (Navarra).

Por estos hechos ha sido detenido un varón de 31 años, natural de Colombia y residente en Azagra (Navarra), como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de cocaína.

Además, sobre otro varón y una mujer, de 33 y 38 años respectivamente, también naturales de Colombia y residentes en la ciudad calagurritana, se han dictado sendas órdenes de búsqueda, localización y detención por su presunta participación en el mismo delito.

El operativo ha permitido la incautación de 2.825 dosis de cocaína, con un valor estimado de 67.833 euros, neutralizando así su distribución en el mercado ilícito.

La sustancia estaba destinada principalmente a abastecer el consumo durante las celebraciones navideñas, un periodo en el que la demanda suele incrementarse de manera notoria.

Esta nueva actuación se enmarca en las investigaciones permanentes que la Guardia Civil impulsa en toda la comunidad autónoma para combatir todos los eslabones del tráfico de estupefacientes.

En La Rioja Baja, los esfuerzos se redoblan por tratarse de una zona donde pequeños traficantes ocupan rápidamente el espacio dejado por los detenidos en operaciones anteriores, lo que exige una respuesta continua y contundente por parte de las unidades operativas.

La investigación se inició en junio, cuando agentes del Área de Investigación de Calahorra sospecharon que nuevos traficantes habían asumido la distribución de sustancias estupefacientes, tras detectar a numerosos consumidores merodeando por las calles Ruiz y Menta, Paletillas y la plaza Montecompatri.

Ante estos indicios, los agentes procedieron a señalar dichos entornos como posibles puntos de encuentro para la venta y distribución de drogas.

Durante el transcurso de la investigación se establecieron diversos dispositivos de vigilancia en las zonas afectadas, con la colaboración de la Policía Local.

Estas actuaciones permitieron identificar a los presuntos autores: un varón y una mujer residentes en el municipio, que contaban con la ayuda de un familiar domiciliado en Azagra (Navarra). Los tres formaban parte de una estructura dedicada a la distribución de cocaína en ambas localidades.

'MODUS OPERANDI'.

El seguimiento y control efectuado permitió determinar que los sospechosos actuaban a cualquier hora del día, principalmente en horario de mañana y tarde, y siempre bajo demanda.

Los consumidores contactaban con ellos a través de aplicaciones de mensajería instantánea, concertando los puntos de encuentro en las zonas vigiladas o en las proximidades del comercio donde trabajaba la mujer.

Durante las transacciones, los implicados actuaban con extrema discreción, simulando gestos cotidianos, como un simple saludo, para efectuar el intercambio de droga por dinero, con el claro propósito de eludir la vigilancia policial y no levantar sospechas entre los viandantes.

Una vez recopilados todos los datos, y con el objetivo de interrumpir el flujo de cocaína ante la proximidad de las fechas navideñas, se solicitó a la autoridad judicial el mandamiento de entrada y registro para tres inmuebles situados en Calahorra y otro en Azagra (Navarra).

Durante su ejecución se procedió a la detención de uno de los implicados y a la incautación de dos bloques de cocaína en forma de roca, junto con todos los útiles necesarios para la preparación de 2.825 dosis.

Asimismo, se hallaron 36 dosis ya preparadas para su venta, 5.810 euros en efectivo y diversa documentación, cuyo contenido está siendo analizado por los investigadores.

El detenido, una vez puesto a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión. La operación "Esquecer" ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Calahorra.

EL DISPOSITIVO.

Durante la fase de explotación, al dispositivo investigador se sumaron 35 efectivos de diferentes unidades: la USECIC, encargada de ejecutar las entradas; patrullas de Seguridad Ciudadana, responsables del acordonamiento y la vigilancia de las zonas de actuación; y el Servicio Cinológico de la Guardia Civil, con perros especializados en la detección de drogas.

La coordinación entre las distintas unidades de la Guardia Civil y la colaboración de la Policía Local permitieron llevar a cabo una intervención segura y eficaz, garantizando el éxito de la investigación y minimizando cualquier riesgo para los agentes y los vecinos de la zona.