La Guardia Civil detiene a tres personas por el robo de 77 corderos en una explotación ganadera de La Rioja - GUARDIA CIVIL

LOGROÑO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja, en el marco del 'Plan de lucha contra los robos en explotaciones agrícolas y ganaderas', han detenido a tres hombres, naturales de Rumanía, con edades comprendidas entre los 28 y 37 años, residentes en la capital riojana, como presuntos autores de tres delitos de robo con fuerza y uno en grado de tentativa, todos ellos cometidos en una misma explotación ganadera.

La investigación comenzó el pasado 12 de mayo, tras una denuncia presentada en el Puesto de la Guardia Civil de Santo Domingo de la Calzada, por el robo de 50 corderos del interior de una explotación ganadera. Los autores, no conformes, regresaron el 19 de mayo y sustrajeron otros 13 animales. El 31 de mayo volvieron a actuar, llevándose 14 corderos más.

Finalmente, el 1 de junio intentaron acceder nuevamente con la intención de robar otros seis corderos, pero, al asustarse, huyeron del lugar sin llegar a consumar el robo.

Ante estos hechos, agentes del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil en Haro, junto con efectivos del Servicio de Seguridad Ciudadana de Santo Domingo de la Calzada, llevaron a cabo las correspondientes inspecciones técnico-oculares y recopilaron toda la información disponible. A partir de estos trabajos iniciales, se procedió al despliegue de un dispositivo operativo en la zona afectada.

Los datos recabados permitieron centrar las investigaciones en un vehículo sospechoso que había sido visto en las inmediaciones de la explotación ganadera antes, durante y después de los robos. Por ello, las actuaciones se orientaron a la identificación del turismo y de sus ocupantes.

Finalmente, el análisis de toda la información recopilada, junto con el estudio minucioso de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, permitió la plena identificación de los autores de los robos.

DE MADRUGADA

Estos individuos accedían a la zona durante la madrugada, a bordo de un vehículo que estacionaban a escasos metros de la entrada a la explotación ganadera. Una vez allí, forzaban el cierre perimetral y accedían al interior, donde capturaban los corderos y los transportaban a hombros o arrastrándolos hasta el vehículo, antes de huir del lugar.

En total, llegaron a sustraer 77 corderos, con un peso aproximado de entre 35 y 40 kilos cada uno, valorados en unos 13.660 euros. Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.