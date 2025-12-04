Archivo - La Guardia Civil investiga a un vecino de Viguera por cultivar marihuana en una vivienda - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja han investigado a un varón de 62 años, de nacionalidad española y residente en Viguera, como presunto autor de un delito contra la salud pública por el cultivo y elaboración de marihuana. La actuación se inició durante un servicio rutinario de prevención de la Seguridad Ciudadana.

Mientras los agentes patrullaban por la localidad de Viguera, detectaron un intenso olor a marihuana que procedía de una vivienda cuya puerta se encontraba entreabierta. Al aproximarse, los guardias civiles observaron en el interior varias plantas colgadas, aparentemente en proceso de secado.

Tras identificar al morador del inmueble, este autorizó voluntariamente la entrada de los agentes, quienes confirmaron la existencia de una plantación interior de marihuana con ejemplares en distintas fases de desarrollo, concretamente en floración y secado.

Durante el registro, los efectivos de la Guardia Civil intervinieron un total de 1.231 gramos de cogollos de marihuana listos para su consumo, cuyo valor en el mercado ilícito se estima en 8.333 euros.

La investigación culminó con la instrucción de las correspondientes diligencias por un delito contra la salud pública, que han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.