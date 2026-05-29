El guionista Eduard Sola dice que en su profesión le gusta "ser un artesano" evitando caer en proyectos que se parezcan

El guionista Eduard Sola durante el IX Encuentro Nacional de Guionistas, en el Ayuntamiento de Logroño - JPEG - Europa Press

LOGROÑO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El guionista Eduard Sola ha asegurado que en su profesión le gusta "ser un artesano", haciendo el trabajo "como un carpintero, en el que yo sé de sierras y de maderas, y me pides una mesa y te hago una mesa, me pides una silla y te hago una silla", y eso hace que "tenga cierto estímulo", hasta el punto de "haber dicho que no a proyectos porque se parecían al anterior".

"A mí que ahora me pides una peli de miedo y luego un thriller y luego una comedia, eso me parece justo lo estimulante de mi trabajo", ha añadido el autor del guion, de entre otros trabajos como 'Querer', 'La Casa en Llamas' o 'La Virgen Roja'. Ha destacado que "me entrego a cualquier cosa que se me encarga, hasta el punto de que me hago especialista en ese trabajo". De hecho, ha afirmado que ha firmado el texto de "una peli de boxeo -'A puño descubierto'- y ahora para mi el boxeo en lo mejor, pero mañana haré una peli sobre microética de no sé qué cuantos y el mundo científico será lo mejor".

Esto ha asegurado "es una de las grandes bazas de mi trabajo, como meterte ahí en un universo y además como de observador, que es lo mejor que hay, no tienes ninguna responsabilidad. Te metes en un universo, te camuflas entre ellos, haces tu película y te vas".

Sola ha realizado estas manifestaciones antes de participar en una ponencia, dentro del IX Encuentro de Guionistas, que se celebra hasta este sábado en Logroño, en la que va a abordar 'La visibilidad del guionista: teoría y práctica'. Precisamente, este asunto "es todavía la gran cuenta pendiente" para el gremio, aunque "tenemos también otras", ha admitido.

LOGRAR LA "VISIBILIDAD"

En este sentido, ha explicado que "la visibilidad viene acompañada de una posible solución a otras, como una mejor remuneración o una legitimación de nuestro trabajo o una, digamos, autoridad más firme en los procesos creativos", por lo que "todo esto si eres visible es un poco más fácil". "La visibilidad no es una meta, pero sí como que ayuda a las metas de verdad, y es interesante luchar por ello", ha añadido.

No obstante, ha recordado que "en los 90 los americanos inventaron lo del showrunner -figura que es el máximo responsable creativo y ejecutivo de una serie de televisión- que luego se exportó a Europa, y que lo que supone es un guionista con poder". "A partir de esto surgió una cosa muy práctica que es que en una serie de 13 o 20 capítulos con varios directores, se hizo necesario a alguien que supiera de qué iba la cosa para que les mandara y poder coordinar", con lo que si que "los guionistas ganamos en visibilidad, pero incluso los que no éramos showrunner", ha añadido, para indicar que "viene sobre todo de las series y de las plataformas".

Por otra parte, Sola ha señalado que las mesas de guionistas que "siempre han sido muy grandes", ahora "está pasando algo, especialmente que las están empequeñeciendo, y es que antes estaban formado por 5,6 y 7 guionistas, porque las temporadas de las series eran mucho más largas, y ahora se está yendo a series de 3, 6 u 8 capítulos, que hacen que se hagan con tres o cuatro guionistas".

"LA IA HACE UN CHURRO MARINERO CON LOS GUIONES"

Preguntado por cómo va a afectar la IA, ha manifestado que "también tiene que ver con la visibilidad, porque, entre otra cosas cuando valoramos el guionista, es decir, los autores de los guiones, los autores de los elementos culturales, lo que estamos haciendo es una especie de humanismo".

"Lo que estamos haciendo es valorar que detrás de esta película, detrás de este guión, hay una persona", ha admitido Sola, que ha destacado que "esta persona tiene una vivencia y un sentir real en el mundo real".

Ha lamentado que "como esto lo hemos ido olvidando, de repente viene la IA, lo sustituye y no nos damos cuenta, porque como no nos dábamos cuenta de que había personas detrás de las cosas, como las películas eran de Netflix o de Amazon o de no sé qué entre proyectos, pero películas no son ni de Netflix, ni de Amazon, ni de nada, son de las personas que la han hecho". "No nos podemos olvidar que las películas las hacen personas", ha resaltado.

El escritor ha indicado que "una película hecha por IA, no me

interesa en absoluto, lo que me interesa es no solo el retrato de la humanidad, sino el retrato de las personas que la han hecho", para, añadir, a continuación que "hasta el momento la IA hace un churro marinero con los guiones, no sabe hacerlos, por lo que tenemos cierto margen para la batalla".

ADMIRADOR DE AZCONA

Sola ha asegurado ser un admirador del guionista logroñés Rafael Azcona, porque "no solo ha sido un referente en cantidad pero sobre todo en calidad", ya que "tú vas al inicio de su carrera o al final de la misma, y es una delicia absolutamente perfecta, hasta el punto que las pelis malas, que también ha participado, tienen un guion soberano".

Ha destacado que los libretos de Azcona "tienen una acidez y una capacidad de retratarnos que es espectacular, y por eso es referente de todos".

"SOY UN POCO SANCHO PANZA"

El guionista ha trabajado en la última cinta que dirige, colabora con el texto, y protagoniza Mario Casas 'A puño descubierto', indicando que "a mi me da igual un poco lo que hagan ellos, porque a veces he trabajado con compañeros guionistas, otras veces son guionistas directores, a veces es guionista, director, actor, o sea, todos los palos".

"A mí me da un poco igual, porque yo tengo muy claro mi trabajo, que es un poco el de Sancho Panza -algo en lo que también ha dicho le asemeja a Azcona-; o sea, el director acostumbra a ser una persona que es absolutamente un Quijote, un loco, que va por la vida y yo voy detrás con mi burrica", ha destacado Sola.