Hacienda iniciará próximamente las citas bilaterales con las CCAA para abordar la reforma de la financiación

El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una sesión plenaria en el Senado, a 26 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Hacienda ha informado este lunes que ha remitido una carta a todas las comunidades de régimen común para iniciar de manera "inmediata" una ronda de reuniones bilaterales con el objetivo de abordar la reforma de la financiación autonómica.

La intención del departamento que dirige Arcadi España es concertar fechas con las distintas comunidades autónomas, aunque algunos 'barones' del PP han mostrado sus dudas respecto a estas reuniones bilaterales y han apostado por tratarlo en órganos multilaterales. Falta por saber qué harán finalmente ante esta llamada de Hacienda.

En cualquier caso, el ministro España mantiene su "compromiso" de convocar próximamente un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que sería el paso previo a la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la reforma del sistema de financiación autonómica y el inicio del trámite parlamentario con el objetivo de que se apruebe antes de finalizar el año.

En su momento, la exministra María Jesús Montero aclaró que esto se tiene que plasmar en una ley orgánica, es decir, en un texto con artículos, que permita superar la norma anterior de financiación autonómica. No obstante, algunos grupos que sustentan al Gobierno han expresado ya su rechazo a este planteamiento.

El encargado de mantener estas reuniones bilaterales será el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, que podrán ser presenciales o por videoconferencia en función de la disponibilidad o preferencia de las Comunidades Autónomas.

MÁS DE 21.000 MILLONES DE EUROS

La propuesta del Gobierno para reformar el modelo de financiación autonómica lo diseñó la exvicepresidenta primera María Jesús Montero y lo dio a conocer en enero de este año. Con este planteamiento, las comunidades autónomas contarían con cerca de 21.000 millones de euros más que en el modelo vigente de cara al año 2027.

Entre los principales hitos de este nuevo modelo destacan el incremento del porcentaje de cesión a comunidades autónomas del IRPF del 50% al 55% , y del IVA del 50% al 56,5%, aumentando así los recursos en 16.000 millones de euros para el año 2027.

El Gobierno ha reformulado lo que se conoce como población ajustada, que determina el número de habitantes de cada comunidad, ponderando variables que influyen en el coste de prestación de los servicios y en las necesidades de financiación.

En materia tributaria, otra novedad que se ha incorporado es que se incluyen dentro de la cesta de impuestos del sistema el impuesto de patrimonio, el impuesto sobre depósitos bancarios, el impuesto sobre actividades de juego y el impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero.

CON CASI TODAS LAS CCAA EN CONTRA

María Jesús Montero presentó su plan para reformar la financiación autonómica en un Consejo de Política Fiscal durante el mes de enero, en el que todas las comunidades, salvo Cataluña, expresaron su rechazo explícito a este nuevo modelo, alegando que nacía "viciado" por el pacto previo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras.

Algunas comunidades autónomas llegaron incluso a plantearse llevar este asunto a la Justicia, mientras que hay federaciones socialistas como las de Castilla-La Mancha o la de Castilla y León que han expresado sus dudas.

Durante la reunión, Montero trasladó a las comunidades que la adscripción al nuevo modelo de financiación será voluntario.