Mirador Hacienda López de Haro - HACIENDA LÓPEZ DE HARO

LOGROÑO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Hacienda López de Haro estrena Mirador, un renovado espacio de enoturismo en el que disfrutar del vino con vistas a uno de los paisajes más característicos de Rioja Alta. Diseñado por Lázaro Rosa-Violán Studio, cuenta con 200 metros cuadrados que reúnen las funciones de wine bar y tienda en un mismo espacio abierto al público, además de diferentes ambientes para catas, reuniones y eventos.

Mirador es también el punto de partida para conocer Hacienda López de Haro y el territorio donde nacen sus vinos. La bodega ofrece diferentes propuestas enoturísticas que permiten recorrer sus instalaciones, descubrir sus elaboraciones y adentrarse en los viñedos de San Vicente de la Sonsierra.

También se pueden reservar wine ights, degustaciones de vinos seleccionados en torno a un hilo conductor común que permiten descubrir diferentes elaboraciones de la bodega.

La visita a Hacienda López de Haro (25 euros por persona) incluye un recorrido por la bodega y una cata de tres vinos acompañada de un aperitivo. Para quienes prefieren acercarse al origen del vino, A pie de viña (40 euro por persona) propone un paseo guiado por el viñedo, un almuerzo y una visita a la bodega, con la degustación de cuatro vinos a lo largo de la actividad.

Otra de las propuestas es Raíces de la Sonsierra (65 euros por persona), una ruta en vehículo 4*4 por viñedos y antiguos lagares que permite conocer de cerca la historia vitivinícola de la zona. La experiencia incluye también un almuerzo y una visita a la bodega, con la cata de cuatro vinos en total.