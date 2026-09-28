Haro acogerá la II Carrera Solidaria de la Guardia Civil a favor la Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple

Presentación de la II Carrera Solidaria de la Guardia Civil a favor la Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil en La Rioja celebrará el próximo 15 de noviembre su 'II Carrera Solidaria', una iniciativa deportiva y benéfica que tendrá como escenario la ciudad de Haro y cuyos beneficios se destinarán íntegramente a la 'Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple'.

El objetivo principal de esta segunda edición es contribuir a la adquisición de un exoesqueleto robótico de rehabilitación, un equipamiento que permitirá mejorar las posibilidades de recuperación funcional, movilidad y calidad de vida de las personas afectadas por la esclerosis múltiple y otras patologías neuromusculares.

La recaudación obtenida permitirá, además, financiar el mantenimiento técnico del dispositivo y la contratación del personal profesional especializado necesario para su manejo continuado. De esta manera, la carrera pretende contribuir no solo a la adquisición de una tecnología avanzada, sino también a garantizar su disponibilidad y aprovechamiento a largo plazo por parte de las personas que necesitan este tipo de rehabilitación.

La iniciativa representa una oportunidad para acercar a la sociedad riojana las necesidades de quienes conviven con estas enfermedades y poner en valor la labor que desarrolla la Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple en materia de atención, rehabilitación y apoyo a las personas afectadas y sus familias.

UNA JORNADA DEPORTIVA Y SOLIDARIA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

La carrera contará con diferentes modalidades y distancias, adaptadas a las distintas edades y capacidades de los participantes: 500 metros: para niños y niñas nacidos entre 2018 y 2023.

1000 metros: para participantes nacidos entre 2014 y 2017. 6 kilómetros: para nacidos en 2013 o anteriores. Caminata de 6 kilómetros: abierta a todas las edades.

El entorno del complejo deportivo de El Mazo acogerá, además, diversas actividades complementarias destinadas a convertir la jornada en un encuentro familiar y de convivencia. Los asistentes podrán disfrutar de sorteos, talleres infantiles, hinchables y degustaciones gastronómicas, así como visitar una exposición de medios y vehículos de la Guardia Civil. Un recorrido por Haro y sus viñedos Las pruebas tendrán su salida y llegada en el Estadio Luis de la Fuente.

Desde este punto, el recorrido se adentrará en el casco histórico de Haro a través de la calle Castañares de Rioja, la avenida de La Rioja y la calle de la Vega, bordeando el emblemático kiosco de la Plaza de la Paz y cruzando el arco situado junto al Ayuntamiento.

A continuación, los participantes regresarán hacia la zona de El Mazo por las calles Santa Lucía y Ramón y Cajal, para continuar desde la calle Cervantes por los caminos entre viñedos, antes de emprender el regreso al punto de partida, donde estará situada la meta. Este itinerario permitirá combinar el carácter deportivo de la prueba con algunos de los espacios más representativos del patrimonio urbano y del entorno vitivinícola de Haro. Inscripciones abiertas para contribuir a una causa solidaria Las inscripciones podrán formalizarse a través de la plataforma 'RockTheSport' hasta el 8 de noviembre, o hasta que se agoten los dorsales disponibles.

La organización ha establecido un límite de 1.000 participantes. Cada inscrito en las modalidades deportivas o caminata recibirá una bolsa del corredor y una camiseta conmemorativa. El precio de la inscripción será de 10 euros para los adultos y de 8 euros para las pruebas infantiles. Más allá de la participación en la jornada deportiva, cada inscripción representa una aportación directa al proyecto de la Asociación Riojana

de Esclerosis Múltiple, contribuyendo a hacer realidad la adquisición y puesta en funcionamiento del exoesqueleto robótico de rehabilitación.

UNA INICIATIVA BASADA EN LA COLABORACIÓN

La Guardia Civil en La Rioja quiere destacar el compromiso y la colaboración del Ayuntamiento de Haro, cuyo respaldo ha sido decisivo para hacer posible esta segunda edición. El Consistorio ha facilitado infraestructuras y recursos municipales imprescindibles para el desarrollo de la carrera, favoreciendo que esta jornada se convierta en un proyecto compartido al servicio de una causa solidaria.

Asimismo, la Institución reconoce la implicación de las empresas patrocinadoras y de las entidades colaboradoras, cuyo apoyo económico, material y logístico resulta fundamental para cubrir los diferentes aspectos de la organización. La Guardia Civil invita a todos los riojanos y riojanas a participar en esta segunda Carrera Solidaria, concebida como una expresión del compromiso social, la cooperación y el espíritu de servicio público que caracteriza a la Institución. Haro será el punto de encuentro de una sociedad que camina unida por una causa común: contribuir a mejorar la movilidad, la autonomía y la calidad de vida de las personas afectadas por la esclerosis múltiple y otras enfermedades neuromusculares.