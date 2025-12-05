Herida una mujer de 18 años tras sufrir un atropello en la plaza Joaquín Elizalde de Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 18 años resultó herida la pasada noche tras sufrir un atropello en la plaza Joaquín Elizalde, a la altura del número 2, de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, varios particulares dieron la voz de alarma sobre las 22,10 horas de ayer, jueves, y hasta el lugar de los hechos se personaron efectivos de Policía Local y se movilizan recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, la mujer atropellada fue trasladada al servicio de urgencias del hospital San Pedro.