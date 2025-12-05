Herida una mujer de 18 años tras sufrir un atropello en la plaza Joaquín Elizalde de Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño
Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press La Rioja
Publicado: viernes, 5 diciembre 2025 9:45

LOGROÑO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 18 años resultó herida la pasada noche tras sufrir un atropello en la plaza Joaquín Elizalde, a la altura del número 2, de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, varios particulares dieron la voz de alarma sobre las 22,10 horas de ayer, jueves, y hasta el lugar de los hechos se personaron efectivos de Policía Local y se movilizan recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, la mujer atropellada fue trasladada al servicio de urgencias del hospital San Pedro.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado