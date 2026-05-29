Herida una mujer de 48 años tras la colisión de dos turismos en la calle Chile con la LO-20, en Logroño

Archivo - Hospital Los Manzanos de La Rioja
Archivo - Hospital Los Manzanos de La Rioja - LOS MANZANOS - Archivo
Europa Press La Rioja
Publicado: viernes, 29 mayo 2026 17:11
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LOGROÑO 29 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 48 años ha resultado herida esta tarde tras la colisión de dos turismos en la intersección de la calle Chile con la LO-20, en Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso ha tenido lugar sobre las 15,15 horas de este viernes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local y los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, la mujer herida ha sido trasladada al servicio de urgencias del hospital Viamed Los Manzanos.

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