Herida una mujer de 52 años tras la colisión entre un turismo y una motocicleta en la calle Estambrera de Logroño

LOGROÑO 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 52 años ha resultado herida esta tarde tras sufrir un accidente de tráfico por la colisión entre un turismo y una motocicleta en la calle Estambrera, nº 34, de la localidad de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso ha tenido lugar sobre las 16,55 horas de este martes y hasta el lugar de los hechos se han personado los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud para atender a la motorista.

Finalmente, la mujer herida ha sido trasladada al hospital San Pedro.