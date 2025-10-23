Hermanos víctima crimen Los Lirios insisten en que se quería separar desde hace tiempo y "ya iba a ser casi definitivo"

El hombre acusado de matar a su mujer durante la primera jornada del juicio, en la Audiencia Provincial de Logroño, a 20 de octubre de 2025, en Logroño, La Rioja (España). - JPEG - Europa Press

Los hermanos de la víctima del crimen de Los Lirios -por el que un hombre está acusado de matar presuntamente a su mujer el 13 de octubre de 2020- han continuado este jueves declarando ante el Juez insistiendo en que "sabían que se querían separar" desde hacía mucho tiempo pero no tomaba la decisión porque "quería ver si cambiaba". Aún así, en agosto de 2020 -y según han testificado- "ya nos dijo que iba a ser casi definitivo".

Una de ellas ha asegurado que "más de una vez (la víctima) me ha llamado llorando diciéndome que estaba harta, me decía que: iban a acabar conmigo" y los últimas semanas antes del suceso "me volvió a insistir y decir que se quería separar".

De los ocho hermanos que tenía la víctima este jueves han declarado seis -ayer lo hicieron los otros dos- así como un sobrino destacando todos la buena y constante relación que tenían entre ellos, a pesar de que la defensa del acusado alude a lo contrario.

VERSIONES CONTRAPUESTAS

Una de sus hermanas ha subrayado que "todos los hermanos nos llevamos bien. Somos una piña". Versión también contrapuesta a la que ha expresado el propio hijo del matrimonio en su declaración previa que ha considerado que "parecía" que los hermanos "se han unido" después del asesinato de su madre.

Durante sus declaraciones, otro de los hermanos, dueño de una vinoteca en Gumiel de Mercado (Burgos), ha destacado que le pareció "extraño" que el día anterior al presunto asesinato (el 12 de octubre de 2020) "mi cuñado no asistiera al local. Venía siempre cuando estaba en el pueblo por la noche, sobre las 23,00 horas, pero ese día no acudió".

Precisamente, el Ministerio Fiscal sostiene que hacia esas horas fue cuando el procesado abandonó en su coche Gumiel para dirigirse a Logroño al domicilio de la víctima.

Se da la circunstancia de que en el entorno de esos días, el acusado se encontraba en dicho municipio de Burgos ayudando a su hijo con la vendimia pero el Ministerio Fiscal dice en su acusación que la noche de los hechos, el procesado cogió un coche, llegó a Logroño, mantuvo una discusión con su mujer tras conocer que ésta se quería divorciar y, finalmente acabó con su vida. Después volvió al pueblo de Burgos.

El Fiscal y la Acusación solicitan 22 años de cárcel para el acusado mientras que la defensa niega todos los hechos.

Este hermano, tras saber de la muerte y conocer "muy bien al acusado" como cuñado asegura que "me sorprendía algo" como si no dijera toda la verdad.

"ÉL SE IBA CON CUALQUIERA Y LA DEJABA SOLA"

Otro de los hermanos ha referido que se llevaba mal con el acusado desde hacía más de 20 años porque "maltrataba a mi hermana y a mis padres. A mí me hizo una fechoría. Él se iba con cualquiera y la dejaba sola".

Asimismo, la hermana mayor de la víctima ha dejado clara su "buena relación" con la víctima a pesar de que vivían en localidades diferentes. "Teníamos mucho contacto. Me comentó que quería separarse de antes, que estaba muy cansada y que él no cambiaba. Estaba esperando a ver si se volvía un poco más bueno".

Punto que también ha destacado en su declaración otra de las hermanas -residente en Basauri- "llevaba tiempo diciéndome que su matrimonio no iba bien y en agosto de 2020 ya me dijo por teléfono que quería separarse y que ya iba a ser casi definitivo".

En el juicio de este jueves también ha declarado el gerente de una bodega de Villalba de Duero a la que acudió el acusado por dos veces aquella mañana del 13 de octubre de 2020 cuando, presuntamente, había vuelto de pasar la noche en Logroño donde cometió los hechos, para entregar un cuaderno de campo de las vendimias. Como ha testificado "me sorprendió porque cuando lo vi -sobre las 11,00 o las 12,00- tenía los ojos un poco enrojecidos y estaba cansado".

¿QUIÉN TENÍA LLAVES DEL DOMICILIO?

Por su parte, un sobrino de la víctima ha declarado que días después del suceso, el acusado tras dejar la versión del suicidio a un lado, le comentó que alguien más "tenía llaves del domicilio" y avisó a la Policía para comentárselo. Incluso llegó a insinuar "que esta persona pudiera tener algo que ver" con el suceso.

Precisamente esta persona ha comparecido ante el Juez y ha confirmado que tenía llaves del domicilio "desde hacía tres o cuatro años" antes del suceso. Ha querido dejar claro -ya que, al parecer la Policía le relacionó con una posible relación extramatrimonial con la víctima- que eso es "completamente falso".

Además ha destacado "que ningún vecino del barrio de Los Lirios me puede poner cara porque habré ido 12 veces a ese domicilio desde que tengo llaves para cambiar las persianas, regar las plantas, abrir para ventilar... mi estancia allí era un cuarto de hora. Nadie me ha podido ver con la víctima a solas nunca".

Sobre la relación del matrimonio, indica, "nunca oí nada de que se quisiera divorciar. Era un matrimonio normal y feliz".

Ha asegurado que tras los hechos sigue manteniendo relación con el ahora acusado pero "las veces que hemos estado juntos después del crimen, he preferido no hablar de ello porque era ver sufrir a mi amigo".

SEGURO DE VIDA

Por su parte, un agente de seguros ha reconocido que la víctima tenía un seguro de vida "con un capital a fecha de cierre por su fallecimiento, de 82.260,28 euros". Si no se asignaba ningún beneficiario concreto, por orden preferente y exclusivo primero debía cobrar el marido y si no su hijo y, en el tercer caso, a los herederos legales.

Por tanto, el primer beneficiario era el acusado aunque, como ha explicado, hay exclusiones recogidas en la Ley del Contrato de Seguro. Cinco años después del suceso, no se ha cobrado ese dinero todavía.

QUINTA SESIÓN, ESTE VIERNES

Este viernes continuará el juicio por este suceso -que se prevé se prolongue hasta el día 31 de octubre- con la declaración de 14 testigos. Entre ellos, dos Policías Nacionales, familiares y personas del entorno del acusado y de la víctima.