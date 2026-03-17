Herranz pregunta a Ribera qué puede hacer la CE para que España se sume a la estrategia europea de la energía nuclear

Archivo - La eurodiputada del PP de La Rioja, Esther Herranz, en una intervención del Parlamento Europeo - PP EUROPEA - Archivo

LOGROÑO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada riojana del Partido Popular Europeo (EPP) y vicepresidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Esther Herranz, ha preguntado en dicha comisión a la comisaria Teresa Ribera, ex ministra española, qué puede hacer ahora la Comisión Europea para que España se sume a la estrategia europea de la energía nuclear, ya que es el único de los 27 miembros que no lo hace, recordándole su mandato en España contra dicha energía.

Herranz se ha referido al giro en la política energética anunciado por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, el pasado 10 de marzo sobre la apuesta de la energía nuclear como "uno de los pilares esenciales, reconociendo que es una energía limpia, suficiente y a buen precio, tanto para los ciudadanos como para la industria. Un cambio que no sólo reducirá la dependencia del exterior, sino que también contribuirá a potenciar la competitividad de la UE y a mejorar la seguridad del suministro energético, evitando así posibles riesgos de apagones".

En este sentido, la eurodiputada ha interpelado a Ribera sobre cómo avala ella esta postura de la Comisión Europea, cuando como ministra apostaba por lo contrario en España. La eurodiputada ha apostado por esta energía ya que "vivimos unos momentos de máxima tensión geopolítica e inestabilidad a nivel mundial que han puesto de manifiesto las vulnerabilidades de una Europa que todavía depende de los combustibles fósiles, así como de la necesidad de lograr una independencia energética a nivel UE", por lo que ha ponderado "la energía nuclear como pilar esencial de la UE".

A este respecto, Herranz se ha referido a que todos los miembros se han adaptado a estas recomendaciones de la Comisión, y le ha preguntado a la comisaria que, ya que 26 de los 27 Estados miembros apuestan, o han dado marcha atrás a sus políticas energéticas por potenciar la energía nuclear, "¿qué considera la Comisión Europea que sería interesante para que todos los Estados miembros se adapten a estas recomendaciones? ¿Por qué seguimos dependiendo de una energía que a veces nos da disgustos como el apagón vivido en 2025?". Una respuesta que ha quedado en el aire ya que la comisaria se ha remitido a responder que "no hay instrucciones que puedan imponerse desde el colegio de comisarios".