Herranz presenta 'Cabezotas' como una muestra "que representa el alma de La Rioja, una región profundamente europea"

La eurodiputada del Partido Popular Europeo Esther Herranz ha inaugurado exposición 'Cabezotas', del escultor y pintor riojano Jose Carlos Balanza, en el Parlamento Europeo en Bruselas - PP EUROPEO

LOGROÑO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del Partido Popular Europeo Esther Herranz ha inaugurado este martes la exposición 'Cabezotas', del escultor y pintor riojano Jose Carlos Balanza, en el Parlamento Europeo en Bruselas, muestra que ha definido como "representación de la identidad, la historia y el alma de una región profundamente europea como es La Rioja".

La inauguración, que ha contado con la presencia del portavoz de la delegación española del PPE, Esteban González Pons, ha sido presentada además por el artista que ha agradecido la oportunidad de poder estar en Bruselas con su trabajo.

La eurodiputada ha explicado que la exposición "no es únicamente una muestra artística, sino un puente entre territorios, entre sensibilidades, entre la tradición y la modernidad, porque en cada una de las obras expuestas encontramos pedazos de nuestra cultura, del talento riojano, porque La Rioja es mucho más que vino, y hoy Jose Carlos Balanza ha venido a demostrárnoslo".

El cantante riojano Carlos Pérez Pascual acompañado a la guitarra por Pablo López Palacios ha amenizado la velada y ha presentado así fuera de España unas pinceladas de su nuevo espectáculo 'Vámonos'.

'Cabezotas' son vivencias, sensaciones, sentimientos, situaciones, emociones, pensamientos, comportamientos que configuran por medio de la pintura, del dibujo de la escultura autorretratos y retratos: expresiones de la experiencia del autor y del apercibimiento de aquello que, de un modo y otro afecta a su vida. Se trata de expresiones esenciales de unos personajes que, en principio, sólo tienen cabeza aunque con la capacidad de transformación que les es precisa para expresar lo que les ocurre, si no es así, estáticos e imperturbables, contenidos en el óvalo que los dibujan y guardan silencio.

La exposición está formada por 9 pinturas y 3 esculturas. La muestra estará expuesta en un espacio de exposiciones dentro del mismo Parlamento Europeo, en el edificio Spinelli, y se podrá ver hasta el 17 de abril.