El IER celebrará sus 80 años con actos variados y objetivos intactos desde su origen; La investigación y la divulgación - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Un día como hoy, 27 de mayo, pero de 1946, comenzó a hacerse realidad el Instituto de Estudios Riojanos -en la actualidad con sede fija en el Palacio de Chapiteles de Logroño desde el año 2006- gracias a la inquietud de un grupo de mujeres y hombres que tenían como objetivo la investigación y divulgación de todo lo que ocurría en la región.

Un propósito que sigue más vigente que nunca a día de hoy gracias a la labor y el trabajo de todos los profesionales que se encuentran trabajando en su interior y también a los más de 2.000 investigadores que han realizado su labor durante todos estos años en el propio Instituto.

Por ello, y para conmemorar y celebrar los 80 años del IER, se realizarán numerosos actos y muy variados que pasarán por exposiciones, visitas guiadas, mesas redondas, presentaciones de diferentes volúmenes de investigación y el refuerzo de la campaña institucional para visibilizar toda su acción y que los ciudadanos conozcan toda la labor que aquí se realiza.

También se añaden proyectos didácticos para escolares y diferentes colaboraciones que se irán desgranando con el paso del tiempo.

Así lo han destacado este miércoles el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, junto a la directora académica del IER, Pepa Castillo, y el gerente del Instituto, Óscar Robres.

'ILUSTRES RIOJANOS EN MINIATURA'

Entre ellas, Roberto Iturriaga ha destacado la exposición denominada 'Ilustres riojanos en miniatura' que ya se puede ver desde hoy en el propio Palacio de Chapiteles y que se compone de 24 fotografías de personajes ilustres de la región hechas con Playmobil.

Recrea más de un milenio de historia a través de estas figuras customizadas (clicks) y cuenta con personajes como María de la O Lejárraga, Marco Fabio Quintiliano, Sagasta, Fausto D'Elhuyar, Gonzalo de Berceo, Guillén de Brocar, Espartero y su mujer María Jacinta Guadalupe Martínez de Sicilia y Santa Cruz, Lucrecia Arana, entre otros tantos.

También, de forma paralela, se puede disfrutar de la exposición denominada 'Los tesoros del IER' de Fundación Caja Rioja -que en la actualidad se encuentra en Santo Domingo de la Calzada- y en la que los visitantes podrán realizar un recorrido explicativo sobre la importancia monacal, religiosa y política de La Rioja desde el siglo X; su situación en el Camino de Santiago; la política, la economía, las leyes, los privilegios o los conflictos durante los últimos once siglos; la indeleble huella del Renacimiento; personajes y acontecimientos que cincelaron la Edad Moderna; la importancia del siglo XIX, Siglo de Oro de La Rioja en política, ciencia y cultura; sin olvidar el devenir de la provincia en el siglo XX. La muestra será itinerante.

VISITAS AL IER Y MESA REDONDA

Iturriaga no ha querido dejar pasar de largo la importancia de otra de las actividades que se van a realizar en esta temporada como son las visitas al propio IER, un recorrido que el director general de Cultura recomienda "de forma personal" porque ofrece un recorrido didáctico por todos los espacios que dispone el Palacio, se accede también a la azotea "para disfrutar de unas magníficas vistas de Logroño", a la biblioteca y a los diferentes espacios de trabajo. Las entradas ya están a la venta en la librería del IER y en el teléfono 941 29 15 57. Las visitas se realizan los martes y los jueves del mes de junio. En total se realizarán 12 nuevas visitas.

La actividad del IER continuará también con la mesa redonda 'Los primeros 80 años del IER' y contará con los últimos cinco directores académicos del Instituto. Será el lunes, 2 de junio, a las 12,30 horas.

Por su parte, el 15 de junio en Caja Rioja Gran Vía se hará la presentación de dos volúmenes muy importantes, a las 19,00 horas, y se verá también un trabajo de documentación y proyecto didáctico sobre el patrimonio riojano.

Además de realizar proyectos didácticos con escolares y reforzar la campaña institucional, desde el IER se continuará también con la colaboración con instituciones -como la UR y DIALNET- para hacer más accesible todas las investigaciones científicas, entre otras muchas actividades.

"SALIR FUERA DEL PALACIO DE CHAPITELES"

Por su parte, Pepa Castillo ha explicado que lo importante del IER es que también salga del Palacio de Chapiteles, por eso se realizarán conferencias y mesas redondas por otros pueblos de La Rioja. Continuarán trabajando en la mejora del posicionamiento de las revistas Berceo y Zubía, y como uno de sus grandes retos está contar con el sello de calidad FECYT que, como ha reconocido, "ya está casi cerrado".

También trabajarán por contar con su propio portal del investigador para que todos los profesionales puedan tener en abierto sus publicaciones.

LA "VITALIDAD" DEL IER

Finalmente Óscar Robres ha hecho un repaso por los comienzos del IER gracias a la inquietud de personas "de la cultura y de la investigación de la época" que querían poner en valor sus trabajos y que se conocieran en la sociedad.

Le llamaron IER, como ocurría en otras provincias y el devenir de los años ha demostrado "la vitalidad del IER actual". Hoy es un día para recordar: "Con 80 años estamos más jóvenes que nunca".

Así las cosas ha invitado a mirar "todo el legado de los más de 2.000 investigadores que han pasado por aquí, vinculadas al IER". Como ha finalizado, "somos más jóvenes porque ahora también sacamos cómics, líneas de productos populares relacionados con el patrimonio inmaterial y tenemos la inquietud de salir a los colegios. Todo esto muestra nuestra vitalidad".