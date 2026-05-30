El IER impulsa el premio de investigación 'Rafael Azcona' y nuevas becas de cultura popular

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LOGROÑO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Riojanos (IER), dependiente del Gobierno de La Rioja, ha publicado en el Boletín Oficial de La Rioja las bases reguladoras de dos nuevas convocatorias destinadas a reforzar la investigación, la formación y la difusión de la cultura riojana: el premio de investigación 'Rafael Azcona', centrado en el ámbito del cine, el audiovisual y la fotografía; y una nueva línea de becas para el estudio de la cultura popular de La Rioja.

La Orden CTD/27/2026 recupera el premio de investigación 'Rafael Azcona' con el objetivo de financiar estudios y proyectos vinculados al cine, el audiovisual y la fotografía en La Rioja. La iniciativa homenajea la figura del guionista riojano Rafael Azcona, considerado uno de los grandes referentes del cine español, y busca fomentar la investigación académica, artística y documental sobre la cultura visual riojana.

Podrán optar a este premio personas investigadoras a título individual, grupos de investigación y entidades legalmente constituidas. La selección se realizará en régimen de concurrencia competitiva y valorará especialmente la calidad científica y técnica de los proyectos, así como la formación académica y la trayectoria investigadora y profesional de las personas solicitantes.

La orden establece que los trabajos deberán ejecutarse y presentarse en el plazo de un año desde la concesión del premio, acompañados de una memoria final de actividades y resultados.

Por su parte, la Orden CTD/28/2026 aprueba las bases reguladoras de la nueva línea de becas de cultura popular de La Rioja, orientadas a favorecer la formación práctica y especializada de jóvenes titulados en materias vinculadas al patrimonio cultural riojano. Estas becas están dirigidas a personas con titulación universitaria en áreas de ciencias humanas y sociales obtenida en los últimos cinco años, que se encuentren en situación de desempleo en el momento de iniciar la formación.

El programa tendrá una duración inicial de doce meses, prorrogable hasta un máximo de treinta y seis, y las prácticas se desarrollarán en la sede del Instituto de Estudios Riojanos. La selección de las personas beneficiarias se realizará mediante concurrencia competitiva, atendiendo a la formación académica, la participación en proyectos relacionados con la cultura popular riojana y la realización de una entrevista personal.

La orden subraya que estas becas tienen como finalidad contribuir a la capacitación de nuevos profesionales en el ámbito del estudio, la conservación y la difusión del patrimonio cultural de La Rioja. Ambas órdenes, que tendrán un desarrollo posterior en la resolución de las distintas convocatorias, entraron en vigor el 26 de mayo.