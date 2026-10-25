El IES Rey Don García de Nájera organiza una Escuela de Familias abierta a toda la ciudadanía

LOGROÑO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El IES Rey Don García de Nájera pone en marcha una Escuela de Familias con el objetivo de ofrecer a padres y madres herramientas educativas para comprender mejor la adolescencia, afrontar los retos que plantea esta etapa y prevenir posibles conductas de riesgo entre los jóvenes.

La iniciativa está dirigida a todas las familias con hijos e hijas en edad adolescente y está abierta no solo a las familias del propio instituto, sino también a cualquier persona interesada en participar, independientemente del centro educativo en el que estudien sus hijos o de que tengan o no vinculación con el IES Rey Don García.

La Escuela de Familias se concibe como un espacio de encuentro, reflexión y aprendizaje compartido, en el que los participantes podrán conocer mejor la realidad a la que se enfrentan los adolescentes, compartir inquietudes y adquirir pautas educativas que faciliten la comunicación y la convivencia en el hogar.

El programa consta de tres sesiones, de aproximadamente una hora y media cada una, que se celebrarán en el IES Rey Don García de Nájera, de 18,00 a 19,30 horas.

La primera sesión tendrá lugar el miércoles 28 de octubre y estará dedicada al universo adolescente, las pautas y las competencias parentales. Se abordarán las características propias de esta etapa vital y se ofrecerán herramientas para mejorar la comunicación familiar, establecer normas y límites desde la empatía y el respeto, y favorecer el diálogo y la negociación con los hijos e hijas.

La segunda sesión, prevista para el miércoles 4 de noviembre, se centrará en las adicciones con sustancia, especialmente el alcohol, el cannabis y el tabaco. Se ofrecerá información sobre estas sustancias, sus principales efectos y las señales de alarma que pueden ayudar a detectar posibles situaciones de riesgo, además de pautas para actuar desde el ámbito familiar.

Por último, el miércoles 11 de noviembre se celebrará la tercera sesión, dedicada a las adicciones comportamentales, con especial atención al uso del teléfono móvil, las redes sociales, los ordenadores, los videojuegos y los juegos de azar con dinero real. El objetivo será proporcionar herramientas para fomentar hábitos saludables en el uso de las tecnologías, prevenir posibles situaciones de abuso e identificar y gestionar conductas de riesgo.

Desde el IES Rey Don García se considera que la educación y el acompañamiento de los adolescentes constituyen una responsabilidad compartida en la que la colaboración entre familias, centros educativos y sociedad resulta fundamental. Por ello, esta Escuela de Familias pretende contribuir a fortalecer esa colaboración y facilitar recursos prácticos para afrontar con mayor seguridad y confianza los desafíos educativos cotidianos.

El centro invita a todas las familias de Nájera y su entorno, así como a cualquier persona interesada en estas cuestiones, a participar en las sesiones y aprovechar este espacio de formación y encuentro.