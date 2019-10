IJIMAI de UNIR, la primera publicación española sobre inteligencia artificial en entrar en el prestigioso índice JCR

Publicado 09/10/2019 12:52:21 CET

LOGROÑO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

De España para el mundo y como emblema de investigación, calidad y compromiso con la divulgación de la ciencia. The International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence (IJIMAI), publicación íntegramente en inglés editada por UNIR, se ha convertido en la primera revista española de inteligencia artificial y multimedia interactiva que entra en el famoso Journal Citation Report (JCR), el índice de ámbito científico más relevante del mundo.

Un importante hito que IJIMAI ha alcanzado cuando apenas supera una década de vida. Vio la luz en diciembre de 2008, con el propósito de que los alumnos de Ingeniería Informática pudieran publicar en una revista el resultado de sus proyectos de fin carrera.

Diez años después no solo es una de las publicaciones pioneras en la materia en nuestro país, sino que la revista de UNIR se ha erigido en embajadora de la capacidad de España para publicar artículos sobre inteligencia artificial y multimedia interactiva y en un referente en esta área para todo el planeta.

"Entrar en el índice JCR, gestionado por Clarivate Analytics, significa que IJIMAI figura entre las revistas más importantes del mundo a la hora de estudiar qué está ocurriendo en la investigación sobre inteligencia artificial y la multimedia interactiva", subraya el vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de UNIR y editor jefe de IJIMAI, Rubén González.

Los inicios fueron arduos. IJIMAI nació de la ilusión y el entusiasmo del propio González; Óscar Sanjuán, director del Máster en DevOps, Cloud Computing y Automatización de Producción de Software de UNIR; y el profesor Jesús Soto.

Con apenas medios humanos y materiales, comenzaron publicando una revista anual durante los primeros tres años. Pero a partir de 2012 son ya cuatro los números y más de cincuenta los artículos emitidos cada ejercicio. En 2016 se incorporó al catálogo de revistas científicas de UNIR, lo que le permitió ampliar el equipo a la hora de maquetar, mantener la plataforma, la edición de artículos y las cuestiones relacionales, entre otros.

Actualmente, el equipo editorial lo componen catedráticos e investigadores de 23 países, entre ellos, Argentina, Australia, Bolivia, Canadá, China, Japón, Malasia, Marruecos, Perú o Estados Unidos. Además, hay un 66% de instituciones internacionales que publican en ella y se pueden leer artículos especiales realizados en colaboración con autores de prestigiosas entidades como el Hospital La Paz, Telefónica, BBVA o Banco Santander.

IJIMAI se hace eco siempre de estudios orientados a la inteligencia artificial aplicada a solucionar problemas como, por ejemplo, la inversión en mercados, el cáncer, operaciones con robots o la analítica del aprendizaje. El acceso a estos artículos es abierto para lectores y escritores.

"Intentamos promover la divulgación de la ciencia por el bien de la ciencia, que haya mucha gente muy buena que escriba en la revista y que nadie se lucre con su saber e investigación", explica González. Incorporarse al JCR supone el reconocimiento a una trayectoria de esfuerzo, dedicación y saber hacer. "Para entrar en este índice has tenido que demostrar durante una serie de años que tu revista tiene impacto y que la referencian de forma habitual", añade.

Algo que no resulta sencillo. "Lleva mucho tiempo conseguir que los investigadores quieran publicar, sin renunciar a la calidad, en una revista de estas características que aún no estaba indexada; ya que las indexadas son las que les sirven, fundamentalmente, para su currículum", abunda González.

Por eso, enfatiza que "la entrada en el JCR es un premio a toda aquella gente que en un momento determinado ha apostado por IJIMAI". Ahora firmar en esta revista será aún más atractivo. "Nuestro reto es continuar siendo referentes en la temática de la inteligencia artificial y la multimedia interactiva y crecer en internacionalización, logrando artículos de investigadores de más países", avanza el editor jefe de IJIMAI. Y, a la vez, "ayudar a otras instituciones españolas que estén involucradas en proyectos de este tipo a que obtengan un éxito como el que IJIMAI ha logrado", concluye.