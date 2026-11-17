El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, en comparecencia de prensa - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unos 25.000 trabajadores del sector público se verán beneficiados en 2027 en La Rioja del incremento salarial del 4,5 por ciento, que aprobará el Consejo de Ministros de este martes, y que parte del acuerdo plurianual alcanzado en 2025, entre Gobierno y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF.

El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, se ha referido a este asunto, preguntado por los periodistas en la comparecencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Ha indicado el incremento de la masa salarial "no ha articulado ninguna novedad sobre lo que ya se conocía", debido a que parte de un acuerdo al que se llegó en 2025.

No obstante, ha indicado que "lo que sería lógico, lo que sería normal, es que los incrementos anuales se aplicaran, como sucede en cualquier administración pública normal, en los presupuestos generales de cada una de ellas".

De hecho, ha apuntado que "La Rioja lo tiene así previsto, tiene previsto el incremento que se va a producir el año que viene en su proyecto de presupuestos, y como previsiblemente el proyecto de presupuestos de La Rioja se va a aprobar para que entre en vigor el día 1 de enero, pues desde ese día de ya está prevista esa subida".

Por este motivo, ha indicado Domínguez para concluir que "no nos falta razón a aquellos que decimos que es bueno aprobar presupuestos cada año, porque eso permite tener previsión y tener planificación sobre los gastos que se van a producir". "El hecho de que haya tenido que producir esta subida por medio de acuerdo del Consejo de Ministros es simple y llanamente porque no hay un presupuesto general del Estado".