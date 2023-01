La ingeniera aeronáutica riojana, Teresa del Valle, premio Mejor Trabajo Fin de Máster 2022

LOGROÑO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ingeniera aeronáutica riojana, Teresa del Valle, de la Universidad Politécnica de Madrid, ha sido galardonada con el Premio Mejor Trabajo Fin de Máster 2022, otorgado por el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España (COIAE).

El proyecto galardonado 'Analysis on airport weather phenomena for the enhancement of a predictive model on airport runway throughput' explora la posibilidad de explotar los datos cruzados de condiciones meteorológicas y las operaciones aeroportuarias con el uso de nuevas técnicas de Machine Learning con el objetivo de mejorar la gestión aeroportuaria general y el proceso ATFCM (gestión de afluencia y tráfico aéreo).

Como herramienta principal, del Valle ha desarrollado un Modelo de Redes Neuronales de predicción del Runway Occupancy Time (ROT), es decir, del tiempo de ocupación de pista.

El conocimiento de la relación entre las variables meteorológicas y el ROT permitirá el desarrollo de herramientas como modelos de predicción, que ayudarían a los controladores a reducir la separación entre aeronaves, manteniendo los niveles necesarios de seguridad y, con ello, aumentar el rendimiento de las pistas y la capacidad del aeropuerto.

En este trabajo, se han puesto a prueba varios training sets para el entrenamiento del modelo basados en los parámetros meteorológicos más relevantes como el viento, la intensidad de rachas y la temperatura. El modelo alcanzó una precisión del 78%.

Para ello, la ingeniera aeronáutica trabajó sobre dos casos de uso que contienen datos de aterrizajes en los aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat. Analizó la influencia de la meteorología sobre el tiempo que está la aeronave en pista. Como resultado, se pudo comprobar que parámetros como las nubes no tienen un gran peso frente a otros como el viento y la temperatura.

El Premio Mejor Trabajo Fin de Máster del COIAE llega a su cuarta edición con el objetivo de reconocer los proyectos que conlleven indicadores de valor para la mejora de la innovación y competitividad de la industria aeronáutica. El galardón está abierto a egresados o futuros egresados de todas las promociones que hasta ahora han cursado o están cursando el Máster habilitante en cualquiera de las escuelas disponibles de España. También a aquellos egresados que tengan intención de presentar el proyecto, aunque aún no lo hayan presentado oficialmente. Los candidatos no pueden superar los 35 años de edad. El premio está dotado con 1.000 euros, así como el reconocimiento y divulgación de sus trabajos.