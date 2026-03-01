El Instituto de Estudios Riojanos rinde homenaje a Ángela Vidal con el ciclo 'Una de mujeres. La mujer en la Historia'

Cartel ciclo 'Una de mujeres. La mujer en la historia' - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, (EUROPA PRESS)

El Instituto de Estudios Riojanos (IER), junto a la Fundación Práxedes Mateo- Sagasta y en colaboración con la UNED de La Rioja y el Centro Cultural Ibercaja, celebrará en Logroño del 2 al 6 de marzo el curso 'Una de mujeres. La mujer en la Historia. Homenaje a Ángela Vidal', coordinado por el profesor de la Universidad de La Rioja Jesús Movellán Haro. Las sesiones tendrán lugar en el Centro Cultural Ibercaja a las 19,30 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo.

La tercera edición de este ciclo nace con una clara vocación conmemorativa y académica, al reivindicar la figura de Ángela Vidal Herrero (1828-1897), riojana de adopción y esposa del político torrecillano Práxedes Mateo-Sagasta, como protagonista con identidad propia en la historia contemporánea.

En el contexto del bicentenario de Práxedes Mateo-Sagasta celebrado el pasado año, el curso propone una relectura historiográfica que supera enfoques subordinados y sitúa a Ángela Vidal en el centro del análisis desde la perspectiva de género.

El programa se abrirá el lunes 2 de marzo con la conferencia '¿La sombra de Sagasta? La historia de Ángela Vidal Herrero, revisitada', impartida por el propio Jesús Movellán Haro, historiador y coordinador del curso, quien abordará el contexto vital, político y social de la homenajeada y su progresiva recuperación en los estudios históricos.

La reflexión se ampliará el martes 3 de marzo con la intervención de Marta Jiménez Sáenz de Tejada, profesora de la Universidad de La Rioja, que ofrecerá la ponencia 'Entre el prestigio y la sospecha: religiosas riojanas entre los siglos XVI y XVIII', centrada en el papel desempeñado por las mujeres en el ámbito religioso durante la Edad Moderna.

El análisis del protagonismo femenino en la cultura llegará el 4 de marzo de la mano de Manuel Aznar Soler, profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona y especialista en literatura del exilio republicano, quien profundizará en la trayectoria de la escritora logroñesa María Teresa León con la conferencia 'Escena y literatura dramática de María Teresa León, mujer de teatro', destacando su aportación más allá de su vinculación con el poeta Rafael Alberti.

La dimensión política de la participación femenina será objeto de estudio en la ponencia 'Mujeres políticas: la participación femenina en el republicanismo histórico español', que impartirá Sergio Sánchez Collantes, profesor de la Universidad de Burgos, el jueves 5 de marzo, centrada en la implicación de las mujeres en los movimientos republicanos de la Edad Contemporánea.

Como cierre del curso y en coherencia con su carácter divulgativo y de homenaje, el viernes 6 de marzo, se ofrecerá la lectura dramatizada de la obra 'Yo, Ángela', escrita y dirigida por Eduardo Viladés e interpretada por Alba Peña en el papel de Ángela Vidal. Este texto inédito se presentará como broche final de esta edición de 'Una de mujeres', consolidando esta iniciativa como un espacio de reflexión académica y reconocimiento público al papel de la mujer en la Historia.