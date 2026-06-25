Interferencias 'EL/LA' llega a Nieva de Cameros para construir un archivo multimedia sobre igualdad de género - INTERFERENCIAS

LOGROÑO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El proyecto artístico y multimedia Interferencias 'EL/LA' continúa estos días su recorrido por distintos territorios del país con una nueva activación en Nieva de Cameros, La Rioja, donde está desarrollando entrevistas, sesiones de escucha y procesos participativos centrados en la igualdad de género y la memoria colectiva

Impulsado por Artes Visuales, con Maya Marja Jankovic al frente, el proyecto cuenta con financiación de la Secretaría de Estado de Cultura dentro del Plan General de Derechos Culturales del Ministerio, así como con la colaboración del Ayuntamiento de Nieva de Cameros y Montemediano y su alcaldesa Inmaculada Sáenz, además de Andrea Gutiérrez García desde la Universidad de La Rioja.

'EL/LA' parte de una investigación vinculada tanto a la legislación actual como a la cultura popular y las memorias colectivas. A través de conversaciones distendidas y entrevistas documentales, el proyecto recoge testimonios personales sobre identidad, género y experiencia vital, generando un archivo audiovisual que posteriormente se vincula a códigos QR integrados en el espacio público.

Durante su estancia en Nieva de Cameros, el proyecto está desarrollando sesiones de escucha activa, género e identidad, así como jornadas de grabación documental con vecinas y vecinos de la localidad. Estas sesiones forman parte del proceso de construcción colectiva de la obra, en el que la ciudadanía se convierte en eje central y participante indispensable del proyecto.

Asimismo, este jueves 25 de junio, a las 22,30 horas, el Local de Personas Mayores acogerá la presentación y las proyecciones audiovisuales del proyecto Interferencias 'EL/LA', dentro del proceso de activación artística y documental que estos días se desarrolla en Ponteceso.

SOBRE EL PROYECTO

Interferencias se define como un proyecto multimedia procesual que aborda diferentes temas de la sociedad contemporánea a través de metodologías participativas y contextuales. La propuesta establece una relación activa entre artista, participante y espectador, utilizando el testimonio individual como herramienta de construcción colectiva y memoria social.

Dentro del proyecto global, Interferencias 'EL/LA' funciona como una cápsula inicial que aspira a conectar diferentes municipios y territorios nacionales e internacionales mediante una red de interacción ciudadana construida a través de archivos audiovisuales y códigos QR instalados en el espacio público. De hecho, el proyecto ya ha pasado por diferentes municipios, entre ellos Vilafranca (Castellón), Villadangos del Páramo (León), Cee y Ponteceso (A Coruña), y a lo largo del año continuará activándose en distintos puntos de la geografía española mediante nuevas intervenciones, procesos participativos y acciones vinculadas al territorio y la memoria colectiva.