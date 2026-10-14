IPC.- Los precios subieron tres décimas en septiembre y a nivel interanual creció al 4,6 por ciento en La Rioja

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LOGROÑO, (EUROPA PRESS)

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 4,6 por ciento en La Rioja en septiembre en tasa interanual, 7 décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de septiembre los precios encadena 5 meses de subidas en La Rioja. En términos mensuales, la inflación en La Rioja aumentó un 0,3 por ciento, mientras que en lo que va de año la subida llega al 3 por ciento.

Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías siendo los más altos transporte, un 11 por ciento más que en septiembre de 2025 (+0,9 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 7,5 por ciento (+1,5 puntos); restaurantes y servicios de alojamiento, un 3,8 por ciento (+0 puntos) y seguros y servicios financieros, un 3,7 por ciento (+0,1 puntos).

Mientras, donde las subida interanuales son más moderadas es en muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1,6 por ciento (+0,1 puntos) ; sanidad, un 2,4 por ciento (-0,8 puntos); bebidas alcohólicas y tabaco, un 2,5 por ciento (-0,9 puntos) y alimentos y bebidas no alcohólicas, un 2,6 por ciento (+0 puntos).

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,3 por ciento en septiembre en relación al mes anterior y elevó 0,6 puntos su tasa interanual, hasta el 4,9 por ciento.

Al finalizar septiembre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Castilla - La Mancha (5,5 por ciento), Galicia (5,5 por ciento) y Cantabria (5,4 por ciento). En el lado contrario se situaron Canarias (4,4 por ciento), Aragón (4,4 por ciento) y Catalunya(4,5 por ciento).

Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado siendo Extremadura (+1,1 por ciento), Navarra (+1,1 por ciento) y Castilla - La Mancha (+0,8 por ciento) donde más crecieron, mientras que en el lado contrario se situaron Euskadi (+0,5 por ciento) Catalunya (+0,5 por ciento) y Aragón (+0,5 por ciento).