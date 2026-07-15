El IPC sube al 3% en La Rioja en junio. - EPDATA

LOGROÑO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 3% en La Rioja en junio en tasa interanual, una décima por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de junio los precios encadena dos meses de subidas en La Rioja. En términos mensuales, la inflación en La Rioja aumentó un 0,6%, mientras que en lo que va de año, la subida llega al 1,9%.

Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías siendo los más altos transporte, un 4,6% más que en junio de 2025 (-2,4 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y servicios de alojamiento, un 4,5% (+1,7 puntos); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 4% (+3,1 puntos) y seguros y servicios financieros, un 3,5% (-1,3 puntos).

Mientras, donde las subida interanuales son más moderadas es en información y comunicaciones, un 0,5% (-0,2 puntos); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1,5% (-0,2 puntos); actividades recreativas, deporte y cultura, un 1,9% (-1,5 puntos) y alimentos y bebidas no alcohólicas, un 2% (-0,1 puntos).

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,6% en junio en relación al mes anterior y mantuvo su tasa interanual, hasta el 3,2%.

Al finalizar junio, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,8%), Cantabria (3,5%) y Baleares (3,4%). En el lado contrario se situaron Extremadura (2,4%), Navarra (2,7%) y Asturias(2,7%).

Ceuta (+0,2%), Canarias (+0,2%) y Catalunya (+0,1%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Galicia, Cantabria y Aragón en donde menos, con retrocesos de un 0,2%, 0,2% y un 0,2%, respectivamente.