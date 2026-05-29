Iria Castro, Sandra Perera y Chelsea Ashurst no continuarán en el DUX la próxima temporada

Archivo - Iria Castro Gomez of DUX Logrono in action during the Spanish Women League, Liga F, football match played between Real Madrid and DUX Logrono at Alfredo Di Stefano stadium on April 26, 2026, in Valdebebas, Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

LOGROÑO 29 May. (EUROPA PRESS) -

El DUX Logroño comunica que las jugadoras Iria Castro, Sandra Perera y Chelsea Ashurst no continuarán formando parte de la plantilla del primer equipo la próxima temporada.

Desde el club "queremos agradecerles su compromiso, profesionalidad y trabajo durante el tiempo que han defendido nuestra camiseta, contribuyendo al crecimiento deportivo y humano del proyecto".

Asimismo, "les deseamos la mayor de las suertes en sus próximos retos personales y profesionales, seguros de que seguirán cosechando éxitos tanto dentro como fuera del terreno de juego. Esta siempre será vuestra casa".