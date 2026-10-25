IRJ amplía atención psicológica a jóvenes y refuerza la formación en salud mental para profesionales, familias y jóvenes

LOGROÑO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), amplía para el curso 2026/2027 los recursos de atención, orientación y prevención en salud mental juvenil del programa R-HAZ-T.

Las novedades abarcan tanto la atención psicológica individual, que suma una tercera jornada semanal, como las acciones para dar a conocer este servicio y una programación formativa que aborda distintas situaciones relacionadas con el bienestar emocional, las relaciones personales y la prevención de conductas de riesgo.

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, ha presentado estas novedades junto al director del IRJ, Juan Diego Alcaide, y el psicólogo de R-HAZ-T, Alberto Ávila. Unas nuevas prestaciones que "vienen derivadas de la ampliación de los servicios según la demanda lo va requiriendo", como el programa 'Te escucho joven', que incorpora un día más de atención psicológica hasta "casi abarcar la totalidad de la semana", así como acercar los recursos disponibles y las charlas a fiestas y eventos de toda La Rioja, ha destacado Pérez Pastor.

El programa R-HAZ-T surgió en 2023 para "dar respuesta en materia de salud emocional y salud mental a todos los jóvenes que lo necesitasen", porque "sabemos que la juventud es un periodo evolutivo y convulso para muchos jóvenes y creemos que el IRJ tiene que estar ahí", ha indicado Alcaide.

En este sentido, además de la atención psicológica, "volvemos a apostar por la formación, que nos permite identificar señales de alerta y provenir problemas de salud mental, romper estigmas y sobre todo, ofrecer un acompañamiento no solo a jóvenes, sino también, como novedad este año, a las familias".

Por su parte, el psicólogo Alberto Ávila ha precisado que en la actualidad se están atendido a través de este programa cerca de 30 citas mensuales, con una media de edad de 21 o 22 años, con una gran amplitud de problemáticas que van "desde los problemas de ansiedad y autoestima hasta el estrés y el agobio con los exámenes", entre otros.

Durante las sesiones, ha indicado que "les ayudamos a entender qué les está ocurriendo, les orientamos y les ofrecemos una salida o incluso a veces, simplemente una respuesta".

Gran parte de los jóvenes que acceden a este servicio "vienen por el boca a boca, en concreto un 42 % acude porque un amigo o conocido se lo ha recomendado", ha detallado Ávila.

"PEDIR AYUDA A TIEMPO"

También ha reconocido que "pedir ayuda a tiempo cambia mucho las cosas", por lo que ha animado a los jóvenes riojanos que lo estén pasando mal a que utilicen este servicio ya que "una conversación a tiempo, un espacio de escucha como el que se ofrece, puede ayudar a encontrar una salida".

Más días y canales de atención psicológica El servicio 'Te escucho joven' ofrece orientación psicológica gratuita y confidencial a jóvenes de entre 14 y 35 años residentes en La Rioja, así como a sus familias y a profesionales que trabajan con ellos.

Es un recurso al que acudir para expresar preocupaciones, recibir orientación ante situaciones de malestar emocional y encontrar pautas para afrontar dificultades personales.

A partir de este curso, la atención se prestará los martes, miércoles y jueves, de 16 a 20 horas, frente a los dos días semanales de la edición anterior.

Las consultas tienen una duración máxima de 45 minutos y pueden realizarse de forma presencial, telefónica, por correo electrónico o WhatsApp.

Las citas pueden solicitarse a través de la web www.irj.es , en el teléfono y WhatsApp 651 594 383 o en el correo electrónico escuchojoven.irj@larioja.org .

El IRJ reforzará además la difusión de este recurso en fiestas y eventos de distintos municipios riojanos, con el objetivo de acercar la información a los espacios de encuentro y ocio juvenil.

También habilitará un grupo de difusión de WhatsApp para las personas usuarias que autoricen recibir información sobre los recursos, las actividades y las novedades del programa.

PREVENIR, DETECTAR Y ACOMPAÑAR

La programación formativa de R-HAZ-T combina sesiones presenciales dirigidas a profesionales y entidades que trabajan con jóvenes con un ciclo online y nuevas propuestas específicas para familias y jóvenes.

El objetivo es facilitar conocimientos y herramientas prácticas para reconocer señales de alerta, responder ante situaciones difíciles y favorecer entornos de apoyo y bienestar emocional.

Las siete sesiones presenciales abordarán cuestiones como los trastornos de la conducta alimentaria, la prevención del riesgo suicida, el duelo, la actuación ante crisis emocionales, la neurodivergencia, la soledad no deseada y el desgaste emocional.

Se celebrarán los viernes, de 9 a 11 horas, en la sede del IRJ.

El programa se completa con doce formaciones online a través de Zoom, previstas los viernes de 17 a 18.30 horas.

Sus contenidos incluyen hábitos nutricionales, sueño, gestión emocional, mindfulness, prevención del acoso, autocuidado, relaciones saludables, actividad física y autoestima, entre otros asuntos.

Las sesiones se desarrollarán entre octubre de 2026 y octubre de 2027, con una pausa en julio y agosto.

La programación incorpora, además, seis propuestas específicas para familias y jóvenes.

Las primeras tratarán la neurodivergencia en el entorno familiar, la prevención de conductas de riesgo y el acompañamiento en el uso de la tecnología.

Las dirigidas a jóvenes se centrarán en las relaciones saludables, el consentimiento, la influencia de las redes sociales en el bienestar emocional y los beneficios de la actividad física.