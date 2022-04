Ismael Serrano asegura que 'Seremos' "responde a la necesidad de levantar la mirada y hablar de lo que está por venir"

Muestra su "temor" por invasión de Ucrania "no solo por mí, sino por el futuro de nuestros hijos" ya que "puede suponer una nueva Guerra Fría"

LOGROÑO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cantautor Ismael Serrano ha asegurado que su último disco 'Seremos', que presenta en la gira del mismo título que hace parada el 10 de abril en Logroño, "responde a la necesidad de levantar la mirada, de hacer planes y hablar de lo que está por venir" que surgió durante el confinamiento por el COVID-19.

De hecho, en una entrevista a Europa Press, el artista madrileño ha recordado que durante ese periodo ofreció varios conciertos por redes sociales. Una iniciativa que surgió "de la necesidad de conectar, de celebrar encuentros en un momento en el que se nos negaba esa posibilidad".

"Un empeño por contactar con esa normalidad que había quedado congelada en el tiempo y abrir una ventana en un momento de confinamiento en el que era difícil hacer planes; y eso nos conectaba con otra realidad que estaba ahí esperando a que regresara más pronto que tarde", ha añadido Serrano, que a su vez ha destacado que se trataba de "encontrarse, y había una emoción muy especial, que se notaba en los mensajes".

De hecho, durante ese tiempo de confinamiento surgió su nuevo trabajo 'Seremos', ya que "yo necesitaba, de la misma forma que se hicieron los conciertos, escribir canciones que me conectaran con esa vida, y hacer planes". "Una de las sensaciones que más angustia nos generaban era nuestra incapacidad, esa imposibilidad de hacer planes de futuro; esa sensación de precariedad constante en la que vivíamos, y en la que el futuro era permanentemente aplazado, no en el mejor de los sentidos, no aplazando las obligaciones, sino aplazar cualquier tipo de anhelo y de deseo".

Por ello, ha afirmado el artista que "escribir canciones me permitía tener una mirada de futuro que para mi era absolutamente necesaria en un momento así", de ahí que "el título -'Seremos'- se formula en ese tiempo verbal, en futuro, que responde a esa necesidad de levantar la mirada, hacer planes y hablar de lo que está por venir, que creo que está presente incluso cuando hago repaso de lo vivido", algo que "hago como para tomar carrerilla".

COLABORACIONES PARA SENTIRSE ARROPADO

Precisamente, en el último trabajo de Ismael Serrano colaboran otros artistas como Pablo Alborán, Clara Alvarado, Litus o Jimena Ruiz Echazú, que "surgió de manera espontánea pero viéndolo con perspectiva responde a lo mismo, a la necesidad de sentirme arropado, de reunirnos, de compartir un poco el proyecto de sentir la cercanía de los compañeros de oficio, y darle otra dimensión, otra capa más a las canciones, en un momento en el que todos necesitábamos sentirnos arropados".

Ha añadido que "lo hice de manera inconsciente pero cuando me di cuenta es el disco que más colaboraciones tiene, y no creo que fuera casual que se compusiera en un momento que hacer esas colaboraciones era muy difícil, ya que muchas de ellas se grabaron en la distancia, así como que la grabación en aquellos momentos era toda una hazaña".

CONCIERTO DE CARÁCTER TEATRAL

Sobre la gira, y el concierto que se encontrará el público, el próximo 10 de abril, en el teatro Bretón de los Herreros, Serrano ha afirmado que "el concierto va tomando cada vez más carácter teatral, algo que ya apuntaba la gira de hace cuatro años, y ahora estamos a medio camino entre la obra de teatro y el recital convencional, porque a mi me gusta no solo interpretar las canciones sino también contar historias, contextualizar las canciones".

"Un concierto es un relato, y he escrito un guión que me ayude a hacer un repaso a estos 25 años de carrera que se cumplen ahora, pero no solo del camino que uno ha recorrido, sino también de las canciones, porque las canciones se escuchan de diferente manera, ya que cuando uno compone ciertas canciones todo es urgente y definitivo, pero con el paso del tiempo te vas dando cuenta que quizá no tanto", ha añadido el cantautor.

De hecho, "te das cuenta que cuando les cantabas a tus padres que te contaran otra vez, les estabas reprochando que hubieran escrito un relato edulcorado y ves que ellos al menos tenían un relato", por ello "este guión del concierto, que tiene muchos giros, me permite hacer ese viaje en el tiempo".

Un viaje, con una serie de temas, que "escribí con 20 años, en otras circunstancias, y que con el paso del tiempo uno revisa", hasta el punto de encontrarlo en este disco "cuando digo que no soy el cantautor que vino a ordenarte la vida, con ese empeño del cantautor de ponerse circunspecto, solemne y poseedor de la verdad absoluta, por lo que se revisa esa rotundidad, al igual que se revisa esa idealización del amor romántico, en la que en cada ruptura uno parece morirse, y también me río de eso en el concierto".

Es que, ha apostillado Serrano "en mis conciertos hay mucho de humor, y sobretodo cuando se trata de reírse de uno mismo, ya que con el paso del tiempo te vas dando cuenta de que no te tienes que tomar en serio, según que cosas, pero sobretodo a ti mismo", algo que "también me ha llevado la paternidad, que no es el único camino que te lleva hasta ahí, pero a mi la paternidad me ha hecho ver que no siempre tienes que estar en el centro del relato, ni en el centro de la mirada".

INVASIÓN DE UCRANIA

No ha obviado en la entrevista, el cantautor la situación que estamos viviendo con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, una cuestión que "estoy viviendo con la indignación, con la incertidumbre, y con todas la contradicciones que uno pueda analizar una realidad que es compleja, que se escapa del blanco y del negro", pero también "con el temor, ya no solo por mi, sino también del futuro de nuestros hijos, porque se plantea como el inicio de un conflicto a largo plazo, lo que puede suponer una nueva 'Guerra Fría'".

Serrano ha dicho estar "preocupado" en un contexto en que "Europa se está redefiniendo, que tiene que ver también con el colapso de un modelo, el cambio de paradigma que conlleva que ciertas fuerzas choquen, que ciertos elementos reaccionen ante el cambio de paradigma".

"La pandemia, el cambio climático que está de alguna manera relacionado, y que tiene que ver con los hidrocarburos, con nuestra economía, nuestro modelo económico social nos lleva al colapso, y las guerras de este tipo, las invasiones son consecuencias", ha añadido el cantante, para concluir señalando que "es desolador ver las noticias, parece que no hay solución, y que este tipo de invasiones nos lleva a la militarización de las relaciones entre los pueblos".