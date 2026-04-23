IU critica "la privatización sistemática del espacio público en Logroño bajo el mando del alcalde"

LOGROÑO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida Logroño ha criticado el proceso de "privatización, turistificación y gentrificación" que, a su juicio, está impulsando el alcalde Conrado Escobar desde el Ayuntamiento.

La formación señala una acumulación de decisiones que dibujan un modelo de ciudad cada vez menos habitable para sus vecinas y vecinos, vendida al mercado y al turismo de masas.

"El alcalde está convirtiendo Logroño en un parque temático para el turismo de borrachera mientras expulsa a las vecinas de sus barrios. Esto no es gestión municipal: es especulación con lo público", ha afirmado Eunate García, coordinadora de IU Logroño.

Entre las críticas concretas, IU apunta "a la proliferación sin control de pisos turísticos, que está disparando los precios del alquiler residencial y vaciando de vida cotidiana barrios enteros, sin que el gobierno municipal haya adoptado ninguna medida regulatoria".

La formación también critica que el alcalde "dedique su agenda comunicativa a celebrar y promocionar aperturas de negocios privados, como si el éxito empresarial de terceros fuera un logro de su gestión". Para IU, este comportamiento revela "a quién sirve realmente el gobierno municipal".

"Escobar aparece en cada inauguración de negocio como si fuera el relaciones públicas de la hostelería logroñesa, pero brilla por su ausencia cuando se trata de defender a las vecinas que no llegan a fin de mes o que no encuentran un alquiler digno. Trabaja más para las empresas que para la ciudadanía", ha señalado García.

PLAZA DE ABASTOS

La coordinadora de IU Logroño también ha criticado la gestión de la Plaza de Abastos, espacio que, según la formación, podría convertirse en un mercado vivo para artesanos y productores locales pero que se orienta a la rentabilidad turística en lugar de al tejido económico y social y solidario de la ciudad.

Asimismo, IU ha denunciado "la supresión del servicio de ordenadores públicos en la Casa de las Ciencias, una medida que golpea directamente a personas mayores, desempleadas y a todos aquellos ciudadanos sin acceso a dispositivos digitales en sus hogares".

"Recortan en lo que más necesita la gente y liberan espacio para el negocio privado. La Casa de las Ciencias y la Plaza de Abastos son dos ejemplos más de un Ayuntamiento que ha decidido a quién sirve, y no es a las vecinas", ha concluido Eunate García.

IU Logroño ha anunciado "que seguirá denunciando cada cesión del espacio público a intereses privados y ha llamado a la movilización ciudadana frente a lo que considera un modelo que convierte Logroño en una ciudad para el mercado, no para las personas que la habitan".