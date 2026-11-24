El economista y exconcejal del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, junto a los candidatos al Congreso, Alba Díez, y al Senado, Diego Mendiola, además de la diputada de IU, Henar Moreno - IU

LOGROÑO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El economista y exconcejal del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha resaltado como medida "estrella" de Frente Amplio un impuesto ligado a garantizar subidas de sueldo a los empleados del Índice de Precios al Consumo (IPC).

Sánchez Mato ha participado hoy en un encuentro, en Logroño, bajo el título 'Cómo redistribuir la riqueza', en el que también han participado los candidatos al Congreso, Alba Díez, y al Senado, Diego Mendiola, además de la diputada de IU, Henar Moreno.

En declaraciones a los medios de comunicación ha destacado una propuesta de Frente Amplio "especialmente interesante" y que "no ha sido muy resaltada en la campaña electoral".

En concreto, "un gravamen para empresas de más de cincuenta trabajadores, es decir, para grandes empresas, que no garanticen la subida del IPC a sus asalariados".

"Quienes tengan incremento de beneficios y haya sido a costa de no subir los salarios con respecto al IPC a los trabajadores, tributarán un treinta por ciento para ese exceso de beneficios", ha explicado.

Tras esperar "no recaudar ni un euro" porque las empresas cumplan, ha señalado que lo que se busca es "que se suban los salarios a los trabajadores y trabajadoras" para "mejorar las condiciones de vida de la gente" y que "las personas no sean trabajadores y trabajadoras pobres".

En esta línea, Díez ha señalado que, ahora mismo, "en España hay riqueza, sólo es cuestión de que se reparta". "Hay una máxima y es; de cada cual según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades", ha completado Moreno.

Ha abogado por contar con "los recursos para tener una educación pública de calidad que garantice el principio de igualdad de oportunidades y, sobre todo, para combatir lo que está ocurriendo en los últimos tiempos, la concentración de capital cada vez en menos manos".

Sánchez Mata ha apuntado que, desde Frente Amplio, se hará una reforma fiscal para obtener los recursos "que permitan incrementar la financiación autonómica y la local en un 25 por ciento más de la que ahora mismo se recibe".

Y es que, ha afirmado, "recursos y riqueza hay, solamente hay que hacer una cosa, ir a buscarla". Para ello ha dado una "mala noticia" a las rentas altas, "que son las que más poder tienen, las que no necesitan presentarse a las elecciones, van a simplemente a seguir mandando".