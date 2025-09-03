IU pide en el Parlamento de La Rioja más controles en vendimia y habla de pagos a 79 y 70 céntimos el kilo de uva

LOGROÑO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-IU, y diputada de esta última formación, Henar Moreno, ha reclamado hoy en el Parlamento de La Rioja más controles en vendimia y ha hablado de pagos a 79 y 70 céntimos el kilo de uva.

Moreno ha llevado al Parlamento una proposición no de ley para solicitar controles más efectivos de la Ley de la Cadena Alimentaria, considerando que el Gobierno riojano debe "ponerse las pilas".

"Que deje de decir que ya lo hace; evidente controles se han hecho pero también es cierto que se necesitan más", ha clamado.

En este contexto ha aportado que la bodega AG está pagando, esta vendimia, a 79 céntimos el kilo de uva tinta y setenta el de blanca (por debajo de los costes de producción, por lo tanto).

La consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, ha salido al paso considerando que es necesaria una modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria y asegurando que se están intensificando los controles.

De este modo, ha señalado que en el año 2024 se aumentaron a 81 los controles, con más de cuatrocientas operaciones y diecisiete posibles infraciones.

Además, frente a la insistencia de Izquierda Unida en intensificar las inspecciones, y publicar de forma transparente los resultados, desde el Partido Popular, Víctor Visairas ha apoyado la labor que está haciendo el Gobierno de La Rioja en el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y, por eso, ha rechazado pedir más.

Lo que sí apoyará el Parlamento es instar al Gobierno de España, a través de la Delegación de Gobierno, a redoblar esfuerzos en el control y vigilancia, por la Guardia Civil, al transporte de mercancías por carreteras riojanas en la época de vendimias.

Se trata de algo añadido por el Grupo Parlamentario Popular a la Proposición no de Ley presentada por Izquierda Unida, vía enmienda.