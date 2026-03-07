Izadi El Regalo, mejor vino blanco en los 'Óscar' del vino

Izadi El Regalo - IZADI

LOGROÑO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bodegas Izadi se ha alzado con el Premio Verema al mejor vino blanco por su viñedo singular El Regalo Blanco 2022, que otorga la mayor comunidad on-line del vino en español.

Este Premio Verema, que le llega a El Regalo en su segunda añada, refrenda la apuesta de Izadi por los vinos blancos riojanos. Ya desde sus inicios, a finales de los años ochenta, Izadi viene elaborando vinos blancos, y gracias a esa experiencia y a la compresión de las variedades blancas riojanas, ha creado un amplio proyecto más allá de sus conocidos tintos.

Para Lalo Antón, propietario de Bodegas Izadi "este garladón nos hace mucha ilusión, porque premia, el trabajo invertido tanto en viñedo como en bodega para poder conseguir un vino blanco de viñedo singular único".

El Regalo Blanco Viñedo Singular es un viñedo de 1936 (registrado en 1940) que se caracteriza porque en su cabezada se encuentran las variedades Viura y Malvasía vieja, herencia de cómo se plantaban los viñedos antiguamente.

"Fuimos evaluando el potencial que tenía esta uva blanca para aislarla y elaborar un gran vino blanco y el resultado ha sido magnífico", afirma Roberto Vicente, director técnico de la bodega.

El Regalo es un viñedo con un gran ecosistema varietal, algo que lo hace único. Con un laboreo tradicional y una viticultura ecológica, Bodegas Izadi busca garantizar la pervivencia de sus cepas casi centenarias, las cuales producen, en algunos casos, un par de racimos por planta.

El Regalo Blanco Viñedo Singular nace con la única pero trascendente intención de mostrar la expresión en blanco de un viñedo, de dos variedades y un tiempo.

"Siempre hemos mantenido un foco importante sobre los varietales autóctonos blancos, pero nos faltaba crear un gran vino blanco de Rioja, con uva muy vieja (fue plantada en el 36) de Viura y Malvasía", explica Antón.

Los bajos rendimientos y la selección de racimos han permitido elaborar, únicamente, 2184 botellas de esta cosecha 2022.

Para su elaboración, Izadi El Regalo fermentó en barrica nueva de roble francés y fue criado durante 8 meses sobre sus lías en fudre y hormigón, antes de su embotellado en octubre de 2023.