Jordi Sevilla dice que "el cambio de paradigma mundial debería llevar a los demócratas a defender su convivencia"

LOGROÑO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

"El cambio de paradigma mundial debería llevar a los demócratas a defender su convivencia. Debemos defender lo que tenemos en común. Ver al otro como un adversario, pero no como un enemigo", ha afirmado Jordi Sevilla, presidente del Consejo Social de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y ministro de Administraciones Públicas entre 2004 y 2007.

Para Sevilla, "este cambio de paradigma que se está produciendo a nivel mundial tiene que llevar a todos los países a plantearse la polarización en la que nos estamos instalando. Los tiempos nuevos requieren pactar, porque lo que está en cuestión no es la izquierda y la derecha, es la democracia".

Así lo ha manifestado durante la presentación del monográfico de Nueva Revista 'Pactos II: Divergencias', elaborado por UNIR y la Fundación Felipe González. El acto ha tenido lugar durante la mañana de este lunes en el Centro Riojano de Madrid.

En el coloquio han participado además Rocío Martínez-Sampere, directora de la Fundación Felipe González, y la politóloga Máriam Martínez-Bascuñán, coordinadora académica del monográfico.

"Están en juego los valores de Occidente", ha manifestado Sevilla. El presidente del Consejo Social de UNIR ha señalado que existe una "diferencia fundamental" entre los demócratas y "quienes sustentan a Trump, que no creen en los valores de la Ilustración: el pensamiento de que todos los seres humanos podemos ganar mucho si cooperamos, frente a esa visión de suma cero de nosotros contra ellos, que no está dispuesta a compartir nada con los que no piensan igual".

"Esto ha ocurrido porque no hemos sido suficientemente demócratas y si no lo entendemos seguiremos alimentando a quienes no quieren la democracia", ha expresado Sevilla, quien ha defendido el valor de los pactos para alcanzar soluciones a los problemas que preocupan a la ciudadanía.

Además, Sevilla se ha referido a la desafección hacia la democracia que cala, particularmente, entre los más jóvenes. "Debemos poner de relieve que la democracia es el mejor sistema posible. La alternativa ya la hemos testado y es peor", ha subrayado.

GESTIONAR CONFLICTOS SIN VIOLENCIA

"La democracia es la manera de gestionar sin violencia nuestros conflictos", ha coincidido Martínez-Bascuñán.

La directora de la Fundación Felipe González ha destacado la contribución para "solidificar nuestro debate público" que supone esta nueva edición del monográfico 'Pactos', continuación del primer volumen, 'Pactos para progresar', publicado en julio de 2023, entonces centrado en el valor de los pactos para asegurar la convivencia en democracia. "En esta ocasión enfocamos cuáles son las divergencias imprescindibles para conocer qué nos une, qué hace posible la democracia".

En palabras de Máriam Martínez-Bascuñán, coordinadora académica del monográfico: "Las discrepancias son la preocupación central en este momento. Condensa lo que está pasando en nuestro país y en todas las democracias. La conversación no es posible sin un consenso básico. Mi ambición en este número ha sido sentar las bases para este marco común para que pueda surgir la conversación".

En 'Pactos 2: Divergencias' doce especialistas provenientes de la política, el derecho y el mundo académico reflexionan en torno a "los temas fundamentales que están provocando esas rupturas", según Martínez-Bascuñán, como son el modelo territorial, la tensión entre el Estado de Derecho y el principio mayoritario, los cordones sanitarios, las discrepancias en la política exterior, la identidad de género, el papel de los medios y la cultura woke.

Los autores son Jordi Sevilla, Gabriel Elorriaga, Ramón González Férriz, Víctor Lapuente, Áurea Moltó, Mario Saavedra, Laura Freixas, Elisa de la Nuez, Nuria Labari, Fernando Vallespín, Manuel Cruz y Jorge Lago.