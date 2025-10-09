La Jornada 'Responsabilidad penal de las empresas' analiza la normativa española

LOGROÑO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Grados del Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja acoge este jueves, 9 de octubre, la jornada 'Responsabilidad penal de las empresas. Entre el reproche y la eticización'. Se desarrollarán entre las 10,45 y las 16,00 horas.

La actividad está organizada por Sergio Pérez González, profesor de Derecho Penal de la Universidad de La Rioja, en el marco del Seminario Permanente de Derecho, y cuenta con el patrocinio del Parlamento de La Rioja.

La jornada está compuesta por cuatro charlas, siendo la primera de ellas a cargo de Norberto J. de la Mata Barranco, catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, quien hablará sobre 'El responsable de la investigación interna y el compliance officer. Conflicto entre el interés de la empresa y la responsabilidad por dejar de perseguir delitos o infracciones'.

Posteriormente, Miguel Abel Souto, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Santiago de Compostela, ofrecerá la charla 'Discordancias introducidas en el Código penal en materia de responsabilidad criminal de las personas jurídicas'; mientras que Mª. Soledad Gil Nobajas, profesora titular de Derecho Penal de la Universidad de Deusto hablará sobre 'Delitos ambientales y responsabilidad penal de las personas jurídicas: algunas insuficiencias y elementos de un Derecho penal de amigo'.

La jornada finaliza con la charla 'La corrupción en el comercio internacional como ejemplo de la criminalidad de la empresa: la respuesta desde el Derecho penal', a cargo de Demelsa Benito Sánchez, profesora titular de Derecho Penal en la Universidad de Deusto.

La actividad se dirige al alumnado de Derecho, GADE y Trabajo Social; así como a responsables y trabajadores de empresas y al público en general interesado en el derecho y la empresa. Quienes deseen asistir deben inscribirse, de forma gratuita, a través del enlace http://bit.ly/42ZspMO.