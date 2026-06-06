Un joven de 20 años es trasladado al Hospital Los Manzanos tras la colisión entre una furgoneta y un patinete

Archivo - Hospital Los Manzanos de La Rioja - LOS MANZANOS - Archivo

LOGROÑO, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un joven de veinte años ha tenido que ser trasladado al Hospital Viamed Los Manzanos tras al colisión entre una furgoneta y un patinete en la calle Miguel delibes de Logroño.

Tal y como ha informado el SOS Rioja, a las 11:28 horas de hoy, sábado 6 de junio, un particular ha comunicado a este Centro de Emergencias la colisión.

Desde SOS RIOJA se han movilizado Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y se ha alertado a Policía Local.