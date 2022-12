'Jueves Santo', de Mario Mariño, gana el premio SET La Rioja dentro del 'Notodofilmfest'

LOGROÑO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director general de Turismo, Ramiro Gil, ha entregado esta noche en Madrid, junto a la actriz riojana, Mabel del Pozo, el premio SET La Rioja a Mario Mariño por el cortometraje 'Jueves Santo'. Un galardón, que por tercer año consecutivo cuenta con el apoyo del Gobierno de La Rioja a través de su gestora de cine La Rioja Film Commission, para fomentar, respaldar e impulsar la creación audiovisual y mostrar las múltiples posibilidades de La Rioja como escenario de rodaje. Cabe señalar que este premio de carácter riojano forma parte de una categoría especial del palmarés del prestigioso festival de cortometrajes Notodofilmfest en su vigésima edición.

Durante su intervención, Gil ha destacado que "para el Gobierno de La Rioja es un honor ser parte de este prestigioso certamen de cortometrajes Notodofilmfest y patrocinar un año más el galardón SET La Rioja. Un premio al que vamos a darle continuidad en próximas ediciones y por el que seguiremos apostando para impulsar la imagen cinematográfica de La Rioja junto a Notodofilmfest.

De esta forma continuamos con el intenso trabajo realizado por el Ejecutivo regional para mostrar la enorme diversidad de escenarios de rodaje que ofrece nuestro territorio, una región con una riqueza de recursos naturales, patrimoniales y culturales capaces de inspirar a cualquier proyecto audiovisual; paisajes que sitúan a La Rioja como un atractivo destino para rodar nuevas historias".

Además, el director ha querido agradecer la labor de los participantes que se han animado a concurrir a esta tercera edición del premio SET La Rioja "por acercarse a descubrir los espectaculares escenarios de rodaje que ofrece nuestra comunidad, y, de manera muy especial, a los trabajos nominados esta noche ya que han mostrado todo nuestra capacidad como tierra de cine". Antes de finalizar, Gil ha invitado a todos los asistentes a que visiten y rueden en La Rioja "porque la diversidad de localizaciones, tanto exteriores como interiores, que albergamos nos posiciona como un espectacular plató".

Cabe recordar que todos los cortometrajes presentados al certamen, así como los cuatro nominados que optaban al premio SET La Rioja, 'Jueves Santo' de Mario Mariño, '¿Has amado así?' de Andrea Soldevilla, 'Conversación entre viñas' de Marina Galilea y 'El Escarabajo de oro' de Alberto Rivas, han sido rodados íntegramente en diferentes localizaciones de La Rioja entre agosto y noviembre de 2022.

De temática libre, subtitulados en inglés y con una duración máxima de tres minutos y medio, tienen como denominador común que reflejan historias que hacen pensar, en escenarios que inspiran e incitan a conocer La Rioja como territorio y destino. El jurado encargado de seleccionar a los finalistas y al proyecto ganador ha estado compuesto por Javier Fesser, Isabel Coixet, Alauda Ruiz de Azúa, Macarena García y Jaime Ortiz de Antiñano.

Finalmente, entre los cuatro nominados, el cortometraje 'Jueves Santo' de Mario Maiño, ha sido el trabajo reconocido con el premio SET La Rioja. Un corto documental en el que Maiño aborda una mañana en la rutina de una familia que reúne, en torno al desayuno, a miembros de varias generaciones.La memoria, el cuidado a los mayores, los vínculos familiares y los recuerdos son algunos de los temas que se muestran en este trabajo. El premio está dotado con 1.000 euros, más un viaje a La Rioja para dos personas durante tres días, que incluirá diferentes experiencias turísticas relacionadas con el enoturismo, la gastronomía, la cultura y patrimonio o la naturaleza y el aire libre; entre otros.

Esta colaboración del Gobierno de La Rioja, por tercer año consecutivo con el festival Notodofilmfest, ha tenido como impacto que durante estos meses hayan sido numerosos los equipos de rodaje que han visitado La Rioja. Con este tipo de acciones de promoción audiovisual, el Gobierno de La Rioja contribuye a impulsar el valor del patrimonio cultural y paisajístico de La Rioja, divulgando su realidad histórica, social y cultural, y fortalece el impacto en el sector turístico, con especial hincapié en el desarrollo sostenible de las zonas rurales.

Además, en esta tercera edición, el premio SET La Rioja ha contado como embajadora con la actriz, Mabel del Pozo. Riojana nacida en Logroño, desde muy jovencita practicó teatro a través del grupo regional "La Garnacha" y completó sus estudios de artes escénicas en el Teatro de Ángel Gutiérrez, en el Laboratorio de William Layton y en la Escuela de Interpretación de Cristina Rota.

Del Pozo ha participado en obras teatrales como Sfogato, Las Horas Vacías, Doña Rosita La Soltera, El curioso incidente del perro a medianoche, Famélica, Trainspotting o La Máquina de abrazar, entre otras muchas. Desde el año 2019, la actriz dirige las Crónicas Najerenses, siendo la primera mujer en ponerse al frente de este espectáculo. Como directora y dramaturga ha creado, además, espectáculos como Recordis, Calígula debe Morir, y próximamente estrenará Hace Frío en Moscú.

En el ámbito audiovisual ha trabajado en series como Tú también lo harías, Por H o por B, in From the Cold o White Lines en Netflix, Hit, Acacias 38, Servir y Proteger, Gran Reserva o Edelweiss en TVE, Antidisturbios en Movistar, Muñecas en Amazon o la serie de televisión Hospital Central. Completa su aportación audiovisual con la participación en Las Leyes de la Frontera, The Camino, Cerdita, Seis puntos sobre Emma, Dentro del Día Therion o Próxima Estación. Completa su palmarés de galardones con Premio Helen Hayes 2016 a Mejor Actriz protagonista por Yerma o el Premio a los méritos culturales en La Rioja, Promecal 2021.

Cabe recordar que en la primera edición del premio SET La Rioja el cortometraje 'La cuchara' del riojano Mario Mariño resultó el trabajo ganador al imponerse a los otros tres proyectos nominados: 'Amor en plano secuencia' de Diego Pérez, 'Ciudad de mentira' de María Gacho y "Vino contigo" de Alberto Rivas. En la segunda edición del premio SET La Rioja 'El Hombre que se negó a irse' de Eva Martos y Manuel Luque resultó el cortometraje ganador al imponerse a los otros tres proyectos nominados: 'Cucaracha' de Mario Mariño, 'Moco de Pavo' de Alberto Rivas y "Volver a volver" de Teresa Ochagavía.