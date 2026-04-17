Las librerías riojanas ofrecerán descuentos y 3.200 botellines de la DOCa Rioja para celebrar el Día del Libro

Las librerías riojanas repartirán 3.200 botellines de la DOCa Rioja entre sus clientes para celebrar el Día del Libro - EUROPA PRESS

LOGROÑO 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa 'Un libro y un Rioja, el placer de la cultura' vuelve a las librerías de la región desde este sábado, 18 de abril, y hasta el próximo día 25 para celebrar, durante una semana, el Día del Libro.

Ofrecerá a los lectores descuentos del 10 por ciento para las compras realizadas y el obsequio -por compras superiores a 30 euros- de uno de los 3.200 botellines de vino de Rioja que se distribuirán entre los establecimientos que pertenecen a la Asociación de Librerías de La Rioja, integrada en la FER.

Las librerías participantes son: Minas de Moria, Librería Entrecomillas, Libería Hijazo, Escala Papelería Técnica, Librería Cerezo, Santos Ochoa, Librería Moderna de Santo Domingo y la Copistería Copisol de Haro.

En la iniciativa colaboran el Consejo Regulador de la DOCa Rioja, la Asociación de Librerías de La Rioja, integrada en la FER, la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) y el Ayuntamiento de Logroño. Además, el Día del Libro cuenta con el apoyo de la Escuela Superior de Diseño (ESDIR) y la de sus alumnos, que participan en el concurso de diseño de la etiqueta de los botellines y el cartel.

En el acto de presentación han participado el director del Consejo Regulador, Pablo Franco, junto al gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, la concejala de Cultura, Rosa Fernández, y el presidente de la Asociación de Librerías de La Rioja, Diego Ochoa.

Pablo Franco ha destacado que desde la DOCa Rioja se sienten "muy orgullosos" de participar y respaldar esta iniciativa un año más. "La botella es algo más que un simple elemento, está metido en el ADN de esta denominación".

VINO, EDUCACIÓN Y COMERCIO

Por su parte, el gerente de la ADER ha puesto en valor "el círculo virtuoso" que componen el vino, la educación y el comercio. "Desde la ADER no nos cansaremos de apoyar todas estas iniciativas porque generan valor y competitividad entre las empresas".

Finalmente, desde la Asociación de Librerías de La Rioja, su presidente ha destacado que durante esta semana de descuentos "se nota mucho el incremento de las ventas".

Además ha animado a todos a participar y a leer, acompañándolo de un buen vino de Rioja. "Nos encontramos ante la fiesta del mundo del libro. Lectores, librerías, editoriales... festejamos un año más este día tan especial. En la Rioja es tan importante que en vez de celebrarlo un único día lo celebramos durante una semana".

"Os invitamos a descubrir vuestra nueva aventura, sumergiros en nuevos lugares, conocer a protagonistas de los que os vais a enamorar", ha añadido.

CARTEL GANADOR

En el acto también se ha dado a conocer el cartel ganador que ilustrará esos botellines de vino que, en esta edición, ha recaído en la alumna de primer curso de la ESDIR, Nuria Calvo Abad. Para elaborar su cartel se ha inspirado en distintas vanguardias y corrientes de los años 20. Reduciendo las formas de los elementos principales, el vino, la copa y el libro a formas geométricas básicas. Con los colores 'vino' y verde como dominantes, es un cartel que busca modernidad y tradición.

El premio está dotado con 400 euros y un diploma de reconocimiento.

Por su parte, el primer accésit, dotado con 100 euros y un diploma, ha sido para Eder Amuchástegui Jáuregui y el segundo accésit, para Emma Camaces Recalde también dotado con 100 euros y un diploma.

OTRAS ACTIVIDADES

Además de estos descuentos y obsequios, Logroño se suma un año más a la celebración del Día del Libro con una completa programación de actividades culturales que se desarrollarán a lo largo del mes de abril en distintas librerías de la ciudad. Firmas de autores, presentaciones, talleres y encuentros con escritores conforman una agenda diversa pensada para todos los públicos.

La Librería Entrecomillas acogerá el próximo 25 de abril la firma de Valle Mozas, quien regresa por cuarto año consecutivo para presentar su nueva obra, La emperatriz, tras el éxito de su anterior libro, El comienzo.

Por su parte, Casa del Libro alberga durante todo el mes de abril la exposición fotográfica Riesgo eléctrico, de Adriana Bañares. Dentro de esta programación, el martes 21 de abril a las 19,30 horas tendrá lugar un encuentro con la autora, que incluirá la lectura de poemas y una conversación en torno al proceso de creación de la obra, así como sobre la relación entre escritura e imagen.

La Librería Cerezo celebrará el sábado 25 de abril, a las 12,00 horas, una jornada especial con motivo del Día del Libro en el marco de la iniciativa 'A fondo'. El acto incluirá la lectura de Dolor humano, pasión divina y Desnuda de mi ser, con la participación de Alejandro López Tejedor, Esther Pascual y M.ª Antonia San Felipe. Esta propuesta busca recuperar títulos del catálogo de la editorial Pepitas, con sede en Logroño, poniendo en valor obras que han pasado desapercibidas.

Santos Ochoa también se suma a la celebración con una intensa agenda de actividades en su librería de Calvo Sotelo. El sábado 18 de abril, a las 12,00 horas, tendrá lugar la firma de Sonsoles Ónega. El 20 de abril, a las 18,30 horas, firmarán ejemplares Juan del Val y Ángela Banzas. El día 21, a las 19,00 horas, se celebrará la presentación del libro de Lorena Pérez, acompañada por Eduardo Sáenz de Cabezón, María José Jiménez e Ismet Karadaliev. El 22 de abril, a las 19,00 horas, María Cestafe presentará su nueva obra.

El 25 de abril, Santos Ochoa ofrecerá además un taller creativo titulado "Crea tu propio latido", dirigido a todos los públicos, que se desarrollará de 11,00 a 13,00 horas con aforo limitado a 16 personas. Ese mismo día, a las 12,00 horas, Anna Terés firmará ejemplares en el establecimiento del centro comercial Berceo.

Por su parte, la librería Veo Veo el día 18 de abril, a las 12 horas, celebra la presentación de Femina Sapiens 2, con Diego Rodríguez Robredo, el ilustrador, natural de Logroño

Con esta programación, las librerías de Logroño refuerzan su papel como espacios culturales de referencia, acercando la literatura a la ciudadanía y fomentando el encuentro directo entre autores y lectores en torno a la celebración del Día del Libro.