Las librerías riojanas ponen a disposición de los lectores 1.600 bonos de diez euros para la compra de libros

LOGROÑO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las librerías riojanas adheridas a la campaña, junto con el Gobierno de La Rioja, ponen a disposición de los lectores 1.600 bonos, de diez euros cada uno, para la compra de libros.

El presidente de la Asociación de Librerías de La Rioja, Diego Ochoa, ha presentado en rueda de prensa, junto al consejero de Cultura, Jose Luis Pérez Pastor, y la secretaria general de FER Comercio, Adelaida Alútiz, la segunda campaña Bono Lectura.

Desde mañana, martes 17 de marzo, y hasta el jueves 30 de abril de 2026, o hasta que se agote el presupuesto destinado a la campaña, se podrán descargar, en la página web de la FER, bonos que se destinarán exclusivamente para la compra de libros de lectura nuevos.

Están excluidos los libros de segunda mano, libros escolares, material escolar o material de oficina; y los clientes podrán descargarse un bono descuento de diez euros por DNI.

Después, podrán canjearlo en las librerías adheridas (que se podrán consultar en la web de la FER) por una compra de treinta euros o superior.

Se podrán utilizar más bonos descuento de otras personas del entorno del solicitante. Así, se podrán utilizar dos bonos por compras de sesenta euros o superior; tres bonos, por compras de noventa euros o más, y de cuatro bonos por la comprar de 120 euros o más en libros.

"Todavía estamos en plazo para que alguna librería rezagada se pueda apuntar, entonces no tenemos el número total, pero deciros que el año pasado se sumaron al final quince", ha informado Ochoa.

El consejero ha destacado que "estamos hablando de librerías; de lugares muy especiales que han articulado nuestros barrios, que nos han acompañado en nuestra edad escolar y que nos acompañan diariamente como público lector".

Ha invitado, además, a "estar espabilados para conseguir esos bonos, porque", ha resaltado, "se agotan rápidamente".

POESÍA Y EL LIBRO COMERÁS FLORES

Dado que este sábado, 21 de febrero, se celebra el Día de la Poesía Ochoa ha reivindicado la lectura de este género. "Lo que me gusta de los libros de poesía", ha relatado, "es que los puedes tener en la mesita de noche, abrir una página al azar y ver qué poema te va a regalar la vida ese día".

También ha señalado que "el libro más leído actualmente en La Rioja está siendo el de Comerás Flores". Un libro, ha dicho, "muy bonito, de una editorial independiente" escrito por Lucía Solla y "muy interesante porque no sólo es una novela, también nos hace reflexionar".

En él "vamos a conocer una historia de amor tóxica y, a través de ese relato, nos va a permitir descubrir si nosotros estamos viviendo en una relación así; o si hemos tenido alguna conducta tóxica alguna vez con nuestra pareja, con amigos o con familiares".