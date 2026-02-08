Logroño acogerá el día 22 la iniciativa UR-Faro-UNIR "Corre por la vida"

Carrera de UR-FARO-UNIR 'Corre por la vida' - UR-UNIR

LOGROÑO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja (UR) y la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) organizarán junto con la asociación Faro dos eventos deportivos solidarios el domingo 22 de febrero de 2026 bajo el lema 'Corre por la Vida'.

La primera edición de la UR-Faro-UNIR Gladiator Mini Kids y la UR-Faro-UNIR Carrera Familiar, un evento diseñado para los más pequeños que combina deporte, diversión y valores solidarios, tendrán lugar en la zona universitaria, junto al Polideportivo de la UR, y se desarrollará en horario de 10 a 13 horas.

Diseñadas para un público familiar, contarán con actividades, hinchables, taller de chapas, palomitas y experimentos con los grupos de divulgación Vaya Elementos, Vaya Primos y Vaya Profes.

Este evento solidario deportivo nace con el objetivo de fomentar la actividad física entre niños y niñas en un ambiente familiar, promoviendo valores como el esfuerzo, el compañerismo y la superación personal a través del deporte.

La UR y UNIR se alían para ofrecer un espacio de diversión y aprendizaje con múltiples actividades complementarias para los asistentes.

Más allá del desafío deportivo, ambas actividades tienen un marcado carácter solidario, dado que todo lo recaudado durante el evento será destinado a la asociación Faro, que entregará íntegramente los fondos a la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid.

Irán en concreto destinados al programa de investigación del Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica, que trabaja en nuevas líneas de tratamiento y mejora de la calidad de vida de los niños y adolescentes con cáncer.

LAS PRUEBAS.

La UR-Faro-UNIR Gladiator Mini Kids será un desafío de 1 kilómetro con obstáculos para niños y niñas de 3 a 9 años, acompañados de un mayor de edad (padres, madres, abuelos, abuelas, etc). Se desarrollará en horario de 10 a 12 horas, y contará con un aforo para 500 pequeños gladiadores.

La UR-Faro-UNIR Carrera Familiar consistirá en una carrera de 3 kilómetros aproximadamente en un ambiente familiar que tendrá su inicio a las 12 horas, con capacidad para 1.500 corredores.