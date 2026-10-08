Logroño actualiza las tarifas del CCR, con entradas a 5, 7 y 10 euros y una tarjeta de fidelización anual a 30 euros

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LOGROÑO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión en pleno correspondiente al mes de octubre, que se está celebrando este jueves, ha aprobado -con la abstención de la concejala no adscrita Eva Loza y del PSOE, el 'no' de PR+ y Podemos, y el voto a favor de VOX y PP- una actualización en las tarifas del Centro de la Cultura del Rioja (CCR), que contará con entradas para acceder a sus contenidos a 5, 7 y 10 euros, según diferentes modalidades.

Del mismo modo, se modifican algunas de las tarifas para el alquiler de los diferentes espacios del Centro -a los que se incorporan dos nuevas salas polivalentes en la planta baja-, con, entre otras novedades, una nueva posibilidad de alquiler por dos horas o diferentes descuentos "para atraer congresos".

Así lo ha desgranado el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, quien ha reseñado la "consolidación" del CCR como un espacio "emergente" en cuanto a ocupación y al desarrollo de diversas actividades.

Sin embargo, ha advertido que, con los precios actuales, "no se cubre el coste directo ni indirecto" de la explotación del CCR, que cifrado en unos 350.000 euros al año, por lo que ha justificado la actualización de las tarifas.

Así, además esos dos nuevos espacios en la planta baja y la posibilidad de alquiler por dos horas de zonas como botelleros o salas de catas -ahora, solo es posible jornada completa o media jornada-, Sáinz ha apuntado descuentos del 50% para entidades que alquilen el Centro más de un día o de un 15% para organizaciones empresariales del sector vitivinícola o bodegas para sus encuentros profesionales.

En cuanto al acceso general, ha señalado que la actual entrada, a 3 euros, subirá a 5 euros, mientras que se creará una tarifa especial de 7 euros para acceder a la próxima actuación de realidad inmersiva, y otra tarifa 'premium' de 10 euros para todos los contenidos. Se distinguirá cada tarifa mediante pulseras de colores.

Igualmente, Sáinz ha anunciado una tarjeta de fidelización anual, por 30 euros, para acceder a todos los contenidos permanentes, y con un 25% de descuento para los eventos o exposiciones temporales.

A ello ha sumado que se mejorarán las bonificaciones existentes, se aplicarán entradas reducidas para determinados colectivos y habrá días -como el 12 de octubre, el 6 de diciembre o el Día de los Museos- con entrada gratuita.

La oposición, por su parte, ha criticado la presentación de una enmienda por parte del Partido Popular para la subsanación de un error -la inclusión de usuarios del carné joven en la gratuidad-, algo que han realizado con la lectura por parte de los portavoces de todos los Grupos de un mismo texto criticando este procedimiento tachándolo de tener "interés partidista y electoralista". Enmienda que se ha aprobado finalmente de manera unánime.

El Partido Riojano, por su parte, ha presentado otra enmienda para que se implante "un día de entrada gratis para los logroñeses", iniciativa que, para el edil de Promoción de la Ciudad, "sí que es de oportunismo político", por lo que esta propuesta se ha rechazado, al igual que otra propuesta regionalista para gratuidad para monitores de grupos.