Logroño aprueba de forma definitiva la modificación del PGM que permitirá avanzar en el desarrollo de Ramblasque

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LOGROÑO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado este miércoles, de forma definitiva, la modificación del Plan General Municipal en el sector Ramblasque. Un acuerdo que ha contado con el voto a favor de PP, PSOE y VOX, con el 'no' de la concejala no adscrita, Eva Loza, y de los ediles del Grupo Mixto Partido Riojano y del Grupo Mixto Podemos.

De esta manera, como ha explicado en su exposición el concejal de Plan General Javier Martínez Mancho, el acuerdo supone "modificar la tipología residencial y la intensidad edificatoria" del sector, pero "sin modificar su superficie y su aprovechamiento urbanístico".

Así, se pasará de una tipología de residencial unifamiliar a residencial genérico de media densidad, con una reserva de un 40% para VPO. Un cambio que, como ha afirmado, ha recibido todos los informes favorables pertinentes de diferentes organismos, entre los que ha citado la CHE, la COTUR, la Unidad Municipal de Arquitectura o la Secretaría General del Pleno.

Ha incidido en que "no supone cambios en las clasificación del suelo", ni "en la calificación urbanística", ni "se introduce ningún uso nuevo", mientras que "se mantiene el aprovechamiento urbanístico".

El sector de Ramblasque, al sur de Logroño lindando con la localidad de Lardero, contará con entre 800 y 900 viviendas de protección oficial, el 40 por ciento del total, y desarrollará el tramo que falta de Avenida de la Sierra, con la previsión de que esté abierto para diciembre de 2026, como figura en el convenio entre el Ayuntamiento de Logroño y la Junta de Compensación del sector.

El sector de Ramblasque, cuyo desarrollo se espera desde hace varias décadas, cuenta con una superficie total de 458.000 metros cuadrados, en los que, además de las viviendas, un total de más de 2.000, contará con espacios verdes -entre ellos, un nuevo parque de 160.000 metros cuadrados-, zonas dotacionales y viales.

Se han rechazado, por otro lado, las tres enmiendas presentadas a este acuerdo por parte del Partido Riojano, en la que solicitaba incrementar a un 50 por ciento la reserva de VPO en el sector; un calendario para su ejecución a la vez que la vivienda libre; y una distribución de esas VPO por toda el área, para evitar 'guetos'.

DEBATE DE GRUPOS.

En el debate de los Grupos Municipales sobre el dictamen para la modificació, la concejala no adscrita Eva Loza ha explicado su voto en contra "por un expediente con dudas más que razonables de su encaje urbanístico y con expedientes judiciales anteriores", además de que "tampoco va a solucionar el problema de vivienda de manera rápida, porque a los 28 años que llevamos con este tema se pueden sumar otros 10 más fácilmente".

Por pate del Grupo Mixto Podemos, su portavoz Amaia Castro ha tildado esta operación como "una decisión política", recordando, por ejemplo, que la que fuera alcaldes 'popular' Cuca Gamarra "calificó esta operación en su momento como 'pelotazo'", mientras que ha afeado que, por parte de algunos Grupos, "ahora se diga que no se puede imponer el incremento de la reserva de la VPO".

Desde el Grupo Mixto Partido Riojano, su portavoz Rubén Antoñanzas ha lamentado que "no vaya a haber más viviendas para jóvenes por no aumentar al 50% la VPO" frente "al negocio que se va a hacer en el sector", algo por lo que, ha defendido "una compensación a los logroñeses". Ha recordado, igualmente, que "hay 1.200 viviendas paralizadas en el soterramiento" o "la falta de desarrollo del Sector Sur".

La portavoz de VOX, María Jiménez, ha reclamado que "hay que actuar y hay que hacerlo ya" en vivienda, "porque los precios están por las nubes y la oferta es escasa", ante lo que ha visto "necesario desarrollar suelo que lleva décadas paralizado, aunque tiene cuestiones jurídicas discutibles", lo que "no puede servir de excusa para no desarrollar la ciudad, Logroño necesita vivienda, dejando atrás modelos urbanísticos superados", pero ha exigido "prudencia y seguridad jurídica".

Por parte del Grupo Socialista, su edil Álvaro Foncea ha argumentado el voto favorable en que "toca tener altura de miras y defender un modelo de ciudad cohesionado y sostenible", porque "ya habrá espacio para el debate cuando se hable del Plan Parcial". Ha alabado que "hoy se cierra un expediente que lleva muchos años pendiente", además de "que se vota por otro tipo de ciudad que no sea un barrio para ricos con unifamiliares".

Y el portavoz del PSOE, Luis Alonso, ha recordado que "Logroño, en mayo de 2026, en visión a medio y largo plazo, necesita vivienda, necesita VPO, y Ramblasque va a ser una oportunidad". "Hoy, 28 años después, se va a abandonar la idea de que se ubiquen casi 300 unifamiliares en este sector", algo en lo que, como ha resaltado, "el PSOE ha sido el único que siempre ha mantenido opinión".

El concejal de Urbanismo, Íñigo López-Araquistáin, en el turno del Grupo Popular, ha argumentado que "el debate de hoy no va de un sector, sino de modelo de ciudad para los próximos años", criticando que "algunos hablan de urbanismo como si estuviéramos en los años 90, y con alarmismo".

Ha recordado que la zona "está delimitada hace décadas, ya conectada para integrarse en ciudad y con capacidad de solventar problema de la vivienda", a lo que ha sumado que "no se añade más superficie, garantiza más VPO de lo mínimo previsto y desarrolla más zonas verdes, en definitiva, se plantea adaptar un sector bloqueado hace décadas a las necesidades reales del sigo XXI".

Y para cerrar el debate, el portavoz del PP Miguel Sáinz ha defendido que "es una iniciativa de todos y para todos, que hace ciudad", subrayando que "no hay ningún pelotazo" y acusando a algunos grupos de la oposición de "emponzoñar y distraer". "Hoy comienza Ramblasque, con más de 2.300 viviendas, 900 de VPO, zonas verdes o la Avenida de la Sierra en marcha", ha finalizado.