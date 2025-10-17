Logroño aprueba en Junta de Gobierno Local el Proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2026

Reduce el IBI, congela tributos y consolida las bonificaciones fiscales

LOGROÑO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado este viernes, en sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local, el Proyecto de Ordenanzas Fiscales y la Ordenanza General de Tasas y Precios Públicos para el próximo año, que deberá ser ratificado en una próxima sesión plenaria para su entrada en vigor el 1 de enero de 2026.

El proyecto, que esta mañana ha sido trasladado a los grupos municipales del Ayuntamiento, se articula en torno al crecimiento económico y el bienestar social, poniendo en el centro a las familias y al tejido empresarial logroñés, por lo que se centra en aminorar la carga impositiva a la ciudadanía.

Algo que se busca hacer con nuevas reducciones de impuestos como el IBI o la plusvalía; la congelación de tributos como el IAE, el ICIO o el de vehículos de tracción mecánica; la consolidación y ampliación de las bonificaciones fiscales; o la simplificación de trámites administrativos gracias a la nueva Administración electrónica.

REDUCCIÓN O CONGELACIÓN DE TRIBUTOS.

En el ámbito impositivo, las nuevas ordenanzas fiscales reducen de nuevo en medio punto el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que pasa de 0,575 a 0,57 puntos.

Esta nueva reducción, sumada a la realizada en los dos años anteriores, supondrá un descenso acumulado de dos puntos, que se traduce en un ahorro directo al bolsillo de los logroñeses de 1,3 millones de euros en los que va de Legislatura.

Una reducción que también se apreciará tributo conocido popularmente como plusvalía, que de nuevo descenderá en un 2,5% en los coeficientes que corresponda aplicar (según las tablas de ámbito nacional) para el cálculo del incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana en procedimientos tras la venta de una finca o propiedad inmueble. Se llega así a una reducción del 7,5% en tres años, con el objetivo de llegar al 10% al final de la presente Legislatura.

Por su parte, tributos como el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) o el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica continuarán congelados con respecto a las ordenanzas actuales.

NUEVAS BONIFICACIONES Y CONSOLIDACIÓN DE LAS EXISTENTES.

El Proyecto de Ordenanzas Fiscales mantiene todas las novedades introducidas en 2024 y en 2025, centradas en el apoyo a las familias, el fomento de la actividad económica y las acciones de carácter ambiental.

Entre ellas se encuentran, por ejemplo, bonificaciones de hasta el 95% del IBI para locales en los que se desarrollen actividades económicas y se hayan visto afectadas por la realización de obras de titularidad municipal en la vía pública (para afecciones superiores a 3 meses); o la bonificación del 95% en el IAE sobre la cuota de cooperativas, así como las uniones, federaciones y confederaciones de las mismas y las sociedades agrarias.

Entre las novedades del proyecto, destaca una nueva bonificación del 10% de la cuota íntegra del IAE de aquellas empresas que, sin estar obligadas (menores de 50 trabajadores), destinen parte de su presupuesto a elaborar y aprobar un Plan de Igualdad.

TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS, ACORDES CON EL IPC.

Respecto a las tasas y los precios públicos, el Proyecto de Ordenanzas Fiscales plantea su actualización conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC) del mes de agosto, un 2,7%.

De este modo, el objetivo es adecuarlas al coste de los servicios públicos, como el servicio municipal de agua y alcantarillado, los vados o los derechos de examen para una oferta de empleo público, entre otros.