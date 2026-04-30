Logroño Deporte ofrece 4.165 plazas para el verano, 350 de ellas dirigidas a personas con discapacidad

Logroño Deporte ofrece este verano 4.165 plazas, 177 plazas más que el anterior - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El programa de Logroño Deporte para esta próximo verano oferta un total de 4.165 plazas, lo que supone un incremento del 4,2% con 177 plazas más que el verano anterior. El presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias, junto al coordinador general de deportes de dicha entidad, David Blanco, ha presentado este jueves esta progrmación.

Logroño Deporte ha elaborado "un completo y variado programa de cursos y actividades de junio a septiembre", ha comenzado diciendo el concejal, quien ha expresado que "queremos dar una mejor y más completa respuesta a la ciudadanía que quiere seguir practicando deporte en la época estival en las instalaciones municipales".

En total, cerca de 60 actividades diferentes, distribuidas en 470 cursos, pensadas para diferentes públicos, gustos y necesidades (personas mayores, jóvenes y adultos, infantiles) que se desarrollarán en los complejos deportivos municipales de Las Norias, Las Gaunas, La Ribera, la sala de actividades de Pradoviejo, el Estadio Municipal Las Gaunas y el Campo de Golf de Logroño.

El edil ha avanzado que "este verano no se desarrollarán actividades en el CDM Lobete debido a las obras de adecuación energética que se van a ejecutar en el mismo".

"El programa deportivo para este verano persigue ofrecer las actividades con más demanda de la actual temporada para conseguir un buen estado de forma físico y mental y, por otro, otras que son propias del periodo estival, como los campus de verano, la animación en la piscina de Las Norias con 'aquabailes', o cursos de natación de diferentes niveles, entre otras", ha añadido el presidente de Logroño Deporte.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DIFERENTES CAPACIDADES.

El incremento de plazas y actividades viene motivado, ha explicado Iglesias, "principalmente porque, se han incorporado nuevas propuestas y un elevado aumento de plazas para personas con discapacidad, una actividad lúdico-deportiva semanal de lunes a viernes, donde las personas inscritas podrán disfrutar del entorno acuático y diferentes actividades con las adaptaciones".

Según sus datos, "esta nueva propuesta alcanza las 350 plazas disponibles distribuidas en 5 grupos semanales de hasta 10 personas, pudiendo elegir entre las 7 semanas disponibles del 15 de junio al 31 de julio, y la opción de hacerlo en el CDM Las Norias por las mañanas y en el CDM Las Gaunas por las tardes".

Se trata de ofrecer actividad física más atractiva y mayor flexibilidad para los alumnos/as interesados, además de un recurso útil para sus familias durante el verano. Además de boxeo adaptado, podrán disfrutar también este verano de la actividad de Pickleball y Béisbol.

El verano pasado las plazas ofertadas en actividades dirigidas para este colectivo fue de 75, lo que implica un incremento de 275 plazas más.

NOVEDADES PARA TODOS LOS PÚBLICOS.

Para este verano, "Logroño Deporte ha incorporado actividades nuevas como Hybridox en la sala de actividades de Las Norias donde se realizan actividades de fuerza y habilidad como el Crosstraining, OCR carrera de obstáculos y el entrenamiento funcional.

A todo ello se suma esta nueva propuesta, Hybridox, que combina carrera continua con ejercicios funcionales, potencia y agilidad (como empuje de trineo, remo, saltos, etc.)", ha informado el concejal.

Por primera vez, ha explicado Iglesias, "se ha incluido en la programación de verano la actividad de Juegos Tradicionales, una propuesta lúdica para niños y niñas para desarrollar la creatividad, imaginación y el desarrollo motor y social, y el Step funcional, actividad intensa y divertida con desplazamientos y ejercicios funcionales sobre la plataforma elevada".

Asimismo, el edil ha enumerado actividades que no son nuevas en la temporada general de Logroño Deporte pero sí en el programa de verano de este año: "Patinaje sobre ruedas (coordinación y equilibrio para menores entre 6-10 años y 11-16 años), Pilates Barré (actividad que fusiona la técnica del ballet con la fuerza del Pilates), Circuito Básico de Ejercicios (mejorar la autonomía de las personas mayores más frágiles) o Musculación Desde Cero (que combina ejercicios en la sala de actividades y en la sala de musculación y cardio)".

Iglesias ha destacado, además, a pesar de no ser novedades, "la actividad de Boxeo adaptado, actividad que se ofrecerá nuevamente debido a la buena acogida del verano pasado, que mejora el bagaje motriz y la confianza y se adapta al ritmo de cada participante".

También, "el Campus Minihéroes que reunirá a 400 menores de entre 6 a 12 años en el entorno privilegiado de Las Norias en turnos semanales desde las vacaciones escolares hasta inicios de agosto", ha señalado.

Seguirán igualmente, ha añadido el edil, "durante julio y agosto la animación en Las Norias con la actividad musical de Aquabailes para todos los públicos que se encuentren en la piscina del CDM Las Norias. También el servicio de clases virtuales sigue disponible en Las gaunas con Bodypump, Bodycombat, Grits y Core, y en La Ribera de ciclo indoor".

El programa abarca a todos los públicos, desde los 3 años, con los cursillos de iniciación a la natación; hasta las personas más longevas, con actividades específicas para mayores de 65 años, como cursos de pilates, yoga o la iniciativa 'A por los 100', pensada para mantener o mejorar la condición física mediante estiramientos y ejercicios de tonificación suaves para personas con movilidad o condición física más limitada.

Una parte de las actividades del programa deportivo de verano se desarrolla con la colaboración de federaciones, clubes y asociaciones deportivas, mediante convenios y contratos.

Las entidades con convenio para el presente programa, que cuenta con un importe global de 36.522 euros, con las federaciones riojanas de Boxeo, Esgrima, Tenis, Natación, Pádel, Voleibol, FERDIS (Federación Riojana de Deportes para Personas con Discapacidad Psíquica) y la Asociación Senda.

INSCRIPCIONES.

Las inscripciones se abrirán el 5 de mayo a las 8 horas para personas abonadas para el Campus Minihéroes y, a partir del 7 de mayo, para el resto de actividades para personas abonadas.

El día 12 de mayo, a la misma hora, se abren las inscripciones para el resto de las personas usuarias, tanto para el 'Campus Minihéroes' como para las actividades del programa.

Las inscripciones para las actividades destinadas a personas con discapacidad se tramitarán y resolverán previamente a través de FERDIS y después serán validadas por Logroño Deporte.

El trámite puede formalizarse bien a través de www.logronodeporte.es o llamando por teléfono al 010 (941 277001 para móviles y llamadas de fuera de Logroño).

Los mayores de 65 años que tengan dificultades con internet serán atendidos presencialmente en la oficina de la Plaza de Las Chiribitas, 1, en su horario habitual (a partir de las 8 horas en el primer día del proceso de inscripción).

El primer día de atención presencial es exclusivo para las actividades específicas de mayores, aunque cabe recordar que las actividades más demandadas se cubren rápidamente de forma online.

La programación completa se puede consultar en la web de Logroño Deporte, www.logronodeporte.es