Logroño Deporte y vecinos de la zona piden poder utilizar Las Norias como parque público con libre acceso

LOGROÑO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal Logroño Deporte y las asociaciones de vecinos de El Campillo, San Antonio y Norte han remitido una carta a la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, en la que solicitan que "se pueda abrir el Complejo Municipal de Las Norias y se mantenga de libre acceso para todo el que quiera pasear por él, disfrutar de los juegos infantiles, de la polipista deportiva o utilizar los aseos".

De considerarlo, "en definitiva, como un parque público de la ciudad, como se venía haciendo en los últimos años fuera de la temporada de verano". Como explica el concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas, "el Gobierno de La Rioja le aplica la normativa covid como instalación deportiva y por tanto únicamente permite que esté cerrada y se entre con cita previa".

"Muchos vecinos nos han pedido que la abramos como otros años, como un espacio de recreo de acceso libre, como cualquier otra zona verde de la ciudad pero aún con más seguridad y control", añade el edil de Deportes.

La insistencia de la población del entorno, muchas familias con niños pequeños y con personas mayores acostumbradas a disfrutar de Las Norias también en invierno, ha llevado a esta solicitud conjunta. Una petición que a juicio de Antoñanzas es "justa y razonable, una vez que los parques de la ciudad pueden ya utilizarse sin restricciones específicas más allá de las normas generales de prevención frente al covid".

Según se señala en la carta que remiten conjuntamente las tres asociaciones vecinales y Logroño Deporte a Concha Andreu, "no nos hubiéramos atrevido a formularle esta petición si no consideráramos que no solamente es seguro para la población la utilización de este gran espacio para el paseo y el disfrute sino que es muy beneficioso".

"Las Norias es mucho más amplia que otras zonas verdes pero es que además cuenta con servicios que incrementan las garantías de utilización", se dice en el escrito.

LA PISCINA DEL ADARRAGA, PARA USO DE LOS VECINOS.

Por otra parte, en el escrito se trata otro asunto de interés para la zona y que tiene que ver con el uso de otra instalación deportiva. En este caso es el Adarraga y la imposibilidad de los vecinos de disfrutar de la piscina climatizada como hasta ahora.

El Ayuntamiento llegó en 2012 a un acuerdo para que esta instalación gestionada por el Gobierno de La Rioja diera servicio a los vecinos de San Antonio, Norte y El Campillo ya que el resto de piscinas climatizadas de la ciudad, competencia de Logroño Deporte, estaban más alejadas de sus domicilios.

De esta forma se les ofrecían las mismas posibilidades que al resto de vecinos de la ciudad. Un derecho que ahora no pueden ejercer porque el Gobierno de La Rioja, con motivo de la pandemia, ha restringido el uso de esta instalación a deportistas profesionales.

"En Logroño Deporte hemos abierto todas las piscinas y las 34 instalaciones que gestionamos, estableciendo las medidas de seguridad y protocolos que marcan las normas pero permitiendo que todo el público pueda utilizarlas. Los vecinos del entorno del Adarraga piden lo mismo, poder disfrutar de la piscina que tiene más próxima y sobre la que se llegó a un acuerdo para ellos", se apunta.

Como le indican a Andreu los firmantes de la carta, las dos reclamaciones que le trasladan "tienen el objetivo de procurar herramientas para una vida más saludable y beneficiosa para los ciudadanos, un objetivo que estamos seguros comparte como máxima responsable del Gobierno de La Rioja".