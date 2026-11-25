Archivo - Plaza del Ayuntamiento de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño impulsar diferentes proyectos de intervención socioeducativa con menores que ofrecen una actuación preventiva y compensatoria mediante educadores e integradores sociales en distintos barrios de la ciudad.

Entre las principales actuaciones figuran la atención y el trabajo educativo con niñas, niños y adolescentes; la orientación familiar, principalmente sobre aspectos educativos y de convivencia; y el trabajo comunitario, con actividades grupales, dinámicas de barrio y participación de iniciativas locales.

Para continuar desarrollando este servicio social, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la licitación de la asistencia técnica para la intervención socioeducativa con menores por una cuantía máxima de 1.474.217,16 euros (IVA incluido), que se desglosan en los siguientes lotes (todos ellos para implementar desde febrero de 2027 hasta enero de 2029):

Lote I (Madre de Dios - San José): 384.735,15 euros (IVA incluido).

Lote II (centro - sur - oeste): 499.906,19 euros (IVA incluido).

Lote III (Casco Antiguo): 311.614,77 euros (IVA incluido).

Lote IV (La Estrella): 277.961,085 euros (IVA incluido).

AYUDAS PARA MAYORES DE 85 AÑOS.

El Ayuntamiento de Logroño ha impulsado en esta legislatura una nueva línea de ayudas económicas destinadas a la contratación de atención domiciliaria para personas mayores de 85 años.

Las ayudas pueden alcanzar los 2.000 euros anuales y suponen un nuevo recurso para facilitar que las personas mayores puedan permanecer en su entorno natural y familiar, a la par que se favorece la contratación de personas cuidadoras en este ámbito.

Entre los principales requisitos figuran tener cumplidos 85 años o cumplirlos el año de la convocatoria; estar empadronado en Logroño; y contar con una persona contratada para el cuidado, tanto en jornada completa de 40 horas semanales como en jornadas que sumen 20 horas por semana.

Así, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado definitivamente un total de 55 ayudas para estas personas mayores de 85 años, por un importe total de 110.000 euros.

TALLERES DE CUIDADO EMOCIONAL.

La Unidad Municipal de Servicios Sociales desarrolla cada año diferentes talleres formativos en materia de cuidado emocional como, por ejemplo, los de duelo, autocuidado, respiro y los de apoyo psicológico a cuidadores o para colectivos específicos, entre otros.

En este contexto, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato para la asistencia técnica de estos talleres de cuidado emocional a Ana María Calleja Borondo por una cuantía de 42.289,46 euros (IVA incluido), que se desglosa en dos anualidades:

Año 2027 (de diciembre de 2026 a noviembre de 2027): 22.388,52 euros (IVA incluido).

Año 2028 (de diciembre de 2027 a octubre de 2028): 19.900,94 euros (IVA incluido).

CONVENIO CON LA FER.

El Ayuntamiento de Logroño cuenta con un convenio de colaboración con la Federación de Empresas de La Rioja (FER) para impulsar la promoción económica y el tejido empresarial de la ciudad a través de diferentes acciones.

En este marco, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la segunda adenda correspondiente al año 2026, que está dotada con una cantidad de 50.000 euros.

Entre las iniciativas que se llevan a cabo con este convenio figuran la colaboración en el mantenimiento de la Oficina para el Desarrollo Económico de Logroño; el fomento de la FER y sus asociaciones sectoriales en los diferentes órganos de participación municipal, como el Consejo Social; el desarrollo de una política industrial activa; o la realización de diferentes actuaciones, jornadas o seminarios vinculados al impulso al comercio local, el turismo, la innovación o la movilidad sostenible en las empresas, entre otras actuaciones.