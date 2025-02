Logroño intensificará en febrero el control de los VMP, con sanciones que pueden llegar hasta los 1.000 euros

LOGROÑO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Logroño intensificará a lo largo del mes de febrero el control de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), principalmente patinetes eléctricos, y también en bicicletas, con sanciones que pueden llegar hasta los 1.000 euros. Todo, con el objetivo de "atajar" un problema que "está dando lugar a quejas ciudadanas que son ya recurrentes".

Así lo ha asegurado el concejal de Interior, Francisco Iglesias, quien, junto con el comisario jefe de la Policía Local, Héctor Ruiz, han dado cuenta de esta campaña especial que se va a desarrollar este mes "con más intensidad", aunque se trata de un tema que se controla "durante todo el año".

La nueva campaña de tráfico para VMP (patinetes eléctricos, principalmente) y bicicletas, "con un horizonte atemporal, está motivada por la siniestralidad y el número de atestados en los que se encuentran los usuarios de este tipo de vehículos". Según los primeros datos de 2024 que han dado, el año pasado hubo unas 400 denuncias y en torno a 70 accidentes con VMP "en los que el usuario suele ser el que se lleva la peor parte".

En este sentido, se controlará que los conductores de VMP y bicicletas cumplan con las normas de tráfico, respeten semáforos y pasos peatonales (el usuario deberá llevar el vehículo a pie, salvo que cuente con un tramo de carril bici) y, especialmente, no transiten por aceras y otras zonas de circulación prohibida.

La campaña también quiere incidir en la propia seguridad de los usuarios de VMP y bicicletas, poco visibles en horas nocturnas y con una gran vulnerabilidad en caso de accidente, por lo que desde la Policía Local se verificará el uso de luces en horas nocturnas, de cambio de luz o de baja visibilidad; así como de prendas de alta visibilidad como chalecos reflectantes (en bicicleta recomendado, pero obligatorio para VMP si se circula por la calzada).

Al igual que al resto de vehículos, a los VMP y a las bicicletas les afecta la normativa de tráfico. Así, por mencionar algunas de las infracciones más habituales, sus usuarios no deben manipular el teléfono móvil ni llevar auriculares mientras circulan; y al circular de noche o en situaciones de baja visibilidad se deben llevar luces homologadas y, en el caso de los VMP que circulen por la calzada, prendas o elementos reflectantes.

En el caso de los VMP, el Ayuntamiento de Logroño cuenta desde hace más de cuatro años con una ordenanza reguladora de vehículos de movilidad personal. Entre otros aspectos, deja claro que en un patinete eléctrico no pueden viajar dos personas, se debe disponer de timbre (si el vehículo tiene manillar), tener 16 años o más para conducirlo, llevar el DNI y el uso recomendado de casco (obligatorio en el caso de actividad de explotación económica, aunque se analiza la posibilidad de generalizar su obligatoriedad en la futura ordenanza de movilidad.

"QUEJAS RECURRENTES".

En palabras de Iglesias, "llevamos ya mucho tiempo recibiendo quejas ciudadanas, la Policía Local lo ve y actúa, y el equipo de Gobierno a nivel político también es sensible a este tema, nos van llegando muchas situaciones recurrentes sobre la peligrosidad de determinadosusuarios de vehículos de movilidad personal y también en menor medida, de bicicletas".

"Más allá del control rutinario que se lleva a cabo durante el resto del año, el objetivo de esta campaña es contribuir entre todos a lograr una movilidad compartida segura y una convivencia óptima entre peatones, vehículos, VMP y bicicletas para evitar situaciones de riesgo", ha señalado el edil.

Como ha resaltado, "vamos a incidir en este mes de febrero, y eso no quiere decir que no se haya hecho durante otros meses del año, como dos campañas seguidas que tuvimos informativa en el mes de octubre y ya sancionadora en el mes de noviembre también contra los VMP, pues vamos a repetir otra vez esta campaña en el mes de febrero y ya no va a ser desde luego informativa, sino que va a ser una campaña directamente sancionadora".

En este sentido, Iglesias ha avanzado que "solamente decir que el fin de semana pasado se sancionó a 17 personas de vehículos de movilidad personal por conductas improcedentes a la hora de la conducción, y si en un fin de semana ponemos 17 denuncias eso es que algo está fallando, quizás desde el punto de vista policial, quizás desde el punto de vista educativo por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Logroño".

"Eso -ha añadido- nos ha llevado a intensificar el control de las conductas irresponsables por parte de usuarios de vehículos de movilidad personal y también de bicicletas, pero es verdad que los usuarios de bicicletas en este momento no son un problema grave para la ciudad, pero sí lo son algunos usuarios de vehículos de movilidad personal".

Así, ha insistido en que "queremos que quien conduzca un VMP tenga conciencia de lo que es un vehículo a motor que tiene que cumplir con la normativa específica de vehículos a motor y, además tiene que cumplir con la ordenanza municipal de vehículos de movilidad personal". "Y como no queremos que sea un problema para la ciudad pues queremos intentar atajar conductas incívicas y conductas improcedentes", ha reseñado.

Por su parte, Ruiz ha recordado que "durante el año 2024 fueron campañas informativas y ahora en 2025 ya pasaremos más a la sanción de las infracciones que se detecten", y si bien ha resaltado el "gran esfuerzo con este tipo de campañas informativas", ha apuntado que el año pasado "se impusieron ya unas 400 denuncias a este tipo de vehículos".

La campaña de febrero, "en la que creemos que hay que incidir ya en la acción sancionadora", se desarrollará "en los tres turnos de trabajo de Policía Local mañana, tarde y noche, las 24 horas, con un oficial al mando y dos patrullas, es decir cuatro policías de la sección de Tráfico, que van a estar exclusivamente dedicados a la vigilancia y el control del uso de este tipo de vehículos".

La mecánica de trabajo "será reforzar la presencia con estos agentes en los lugares que conocemos que más habitualmente son transitados por este tipo de vehículos o donde se cometen especialmente las infracciones que más inciden o más afectan a la seguridad de los usuarios, tanto a los propios usuarios de vehículos de movilidad personal como al resto de peatones".

Como ejemplo, ha dicho Héctor Ruiz que se va a prestar especial atención "a lugares de uso totalmente prohibido, como por aceras; a lugares compartidos con peatones, tipo Cien Tiendas o Portales, donde pueden circular, pero a unas velocidades muy reducidas, entre 5 y 10 kilómetros por hora, dejando separación de metro y medio con el resto de peatones y de dos metros con respecto a las fachadas".

Ha pedido "la colaboración de los propios usuarios", recordando que "las sanciones que se imponen por este tipo de infracciones pueden llegar desde los 60 euros, que sería la más baja, por el uso de patinetes por dos o más personas, con mayoría de las que se imponen de 200 euros, que sería el tema de circular sin prendas reflectantes, sin luces, sin cascos, por aceras, etc., y pueden llegar hasta los 500 ó 1.000 euros por el uso de este tipo de vehículos bajo efectos del alcohol, drogas o negativas someterse a alcoholemia".

"También hemos detectado el uso de este tipo de vehículos con auriculares puestos, incluso utilizando el teléfono móvil, aunque parezca mentira. Tenemos que recordar que esto también está prohibido, también se va a perseguir y se va a sancionar con 200 euros de multas", ha señalado Héctor Ruiz, quien ha advertido por último de "padres que llevan a sus hijos al colegio en VMP", recordando que "además de no poder ir dos personas, no pueden ser usados por menores de 16 años".